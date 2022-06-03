《01眾樂迷》精選5月份派台歌　ONE PROMISE新歌成功幫Anton轉型

來到5月份，第五波疫情開始有放緩跡象，在政府推行第二階段放寬社交距離措施後，演出場地入座率已經提升到85%，甚至有學者提倡放寬入座率至100%，對音樂業界來說當然是好事。歌手除了開始籌備各類型的現場演出，還要繼續透過新歌與樂迷見面。今次《01眾樂迷》推介今年5月份5首樂迷不能錯過的派台歌，除了有大家熟悉的名字，也有聽眾在網絡上發現的瑰寶。



過去ANSONBEAN已經展示出活潑、暖男兩方面的自己，透過新歌《RISE》，ANSONBEAN再把自己型格一面展示出來。（資料圖片）

ANSONBEAN《RISE》

上年加入樂壇的ANSONBEAN（陳毅燊），第三首派台歌找到過去與Tyson Yoshi（程俊彥）合作無間的編曲人SILVERSTRIKE合作，在MV騷肌跳舞以外，今次歌曲以說唱為主，令他成功透過目前為止所推出的三首歌，分別展示自己活潑、暖男及型格三方面的自己。

小塵埃《finish it don’t quit》

一對情侶要走得更遠，就要學懂如何從不同衝突中協調、和好，小塵埃的新歌《finish it don’t quit》正是帶出這段愛情經歷。（資料圖片）

小塵埃再次透過音樂談愛情，走過前作《第二次告白》直接甜蜜的示愛，新歌以英文歌詞為主，並以電子曲風及電結他道出一段戀愛中矛盾漸多的階段。情侶之間有爭執在所難免，但歌詞交代的是走出冷戰期，和好如初的感覺，用情快的節奏襯托最適合不過。

NJHO《Tyson Yoshi》

Tyson Yoshi居然係歌名？（《i don't smoke & i don't drink》MV截圖）

你沒看錯，今次Tyson Yoshi的名字出現在網絡Rapper NJHO身上。歌曲並非單單把《Christy》、《Better》、《That Guy》等歌名放入歌詞，NJHO融入偶像的作品及特徵寫成一首情歌，希望用這首歌成為女友眼中的「Tyson Yoshi」。Tyson Yoshi聽到這首歌後，更大方地貼上Instagram限時動態與歌迷分享。

洪嘉豪《活人鏢靶》

看過嘉豪擔任軒仔演唱會的故事就會明白，在展現創作天賦的同時，嘉豪的作品都留有軒仔的DNA，這首實驗性作品《活人鏢靶》也不例外。（洪嘉豪Instagram圖片）

洪嘉豪早前現身張敬軒紅館騷做嘉賓，二人認識將近20年，在大學期間更獲軒仔贈送創作器材，開始自己的音樂路。嘉豪在最近推出的新碟《Learning Curve》中收錄5首全部由自己包辦曲、詞、編、監的作品，並稱之為實驗系列。他在台上稱目前創作都採用軒仔最初送給自己的器材，包括已經派台的《活人鏢靶》，除了展示音樂才華，更可說是留著軒仔的DNA。

ONE PROMISE《I’ll Be Fine》

今次ONE PROMISE推出嘅新歌《I’ll Be Fine》，與過去曲風截然不同，最大主因是本來的鼓手Anton改以隊內Rapper身份繼續發展。（資料圖片）

與上次為安排Anton嘗試Rap而改編《平凡人的自傳》不同，今次ONE PROMISE正式以新姿態開展創作，在編曲時已經留有足夠空間讓原來擔任鼓手的Anton加入Rap詞，令歌詞中那份在疫情下打氣的力量更貼切。慶幸ONE PROMISE今次實驗成功，往後也可循類近曲風帶來更多作品。