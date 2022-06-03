《01眾樂迷》精選5月份派台歌 ONE PROMISE新歌成功幫Anton轉型
來到5月份，第五波疫情開始有放緩跡象，在政府推行第二階段放寬社交距離措施後，演出場地入座率已經提升到85%，甚至有學者提倡放寬入座率至100%，對音樂業界來說當然是好事。歌手除了開始籌備各類型的現場演出，還要繼續透過新歌與樂迷見面。今次《01眾樂迷》推介今年5月份5首樂迷不能錯過的派台歌，除了有大家熟悉的名字，也有聽眾在網絡上發現的瑰寶。
ANSONBEAN《RISE》
上年加入樂壇的ANSONBEAN（陳毅燊），第三首派台歌找到過去與Tyson Yoshi（程俊彥）合作無間的編曲人SILVERSTRIKE合作，在MV騷肌跳舞以外，今次歌曲以說唱為主，令他成功透過目前為止所推出的三首歌，分別展示自己活潑、暖男及型格三方面的自己。
小塵埃《finish it don’t quit》
小塵埃再次透過音樂談愛情，走過前作《第二次告白》直接甜蜜的示愛，新歌以英文歌詞為主，並以電子曲風及電結他道出一段戀愛中矛盾漸多的階段。情侶之間有爭執在所難免，但歌詞交代的是走出冷戰期，和好如初的感覺，用情快的節奏襯托最適合不過。
NJHO《Tyson Yoshi》
你沒看錯，今次Tyson Yoshi的名字出現在網絡Rapper NJHO身上。歌曲並非單單把《Christy》、《Better》、《That Guy》等歌名放入歌詞，NJHO融入偶像的作品及特徵寫成一首情歌，希望用這首歌成為女友眼中的「Tyson Yoshi」。Tyson Yoshi聽到這首歌後，更大方地貼上Instagram限時動態與歌迷分享。
洪嘉豪《活人鏢靶》
洪嘉豪早前現身張敬軒紅館騷做嘉賓，二人認識將近20年，在大學期間更獲軒仔贈送創作器材，開始自己的音樂路。嘉豪在最近推出的新碟《Learning Curve》中收錄5首全部由自己包辦曲、詞、編、監的作品，並稱之為實驗系列。他在台上稱目前創作都採用軒仔最初送給自己的器材，包括已經派台的《活人鏢靶》，除了展示音樂才華，更可說是留著軒仔的DNA。
ONE PROMISE《I’ll Be Fine》
與上次為安排Anton嘗試Rap而改編《平凡人的自傳》不同，今次ONE PROMISE正式以新姿態開展創作，在編曲時已經留有足夠空間讓原來擔任鼓手的Anton加入Rap詞，令歌詞中那份在疫情下打氣的力量更貼切。慶幸ONE PROMISE今次實驗成功，往後也可循類近曲風帶來更多作品。