ONE PROMISE加碼唱Edan新歌有驚喜　Anton獲女友林欣彤現身撐場

樂隊ONE PROMISE為宣傳新歌《I’ll Be Fine》，由5月28日開始舉行了《I’ll Be Fine》Tour，日前在上水廣場舉行第三場，照舊吸引大班「壹步兵」到場支持。

ONE PROMISE繼續《I’ll Be Fine》Tour，今次現身上水廣場。

ONE PROMISE一開場以《壹步》作序幕，其後演唱了《當這地球沒有鐘》、《平凡人的自傳》、《I’ll Be Fine》，更加插了呂爵安（Edan）的《Elevator》，令全場氣氛驟升。ONE PROMISE表示：「大家幫手集氣爭取開多幾場，我哋希望玩到19區，每個地方都塞爆個場。今年年尾除咗計埋出碟之外，希望開到演唱會，同埋見到全部現場觀眾都唔使戴口罩，可以睇到佢哋個樣。」

今天有不少驚喜帶給四子，低音結他手Sora老婆攜同兒子驚喜現身、主音文廸在台上演出期間突然發現媽媽在台下做小粉絲、Rapper Anton女朋友Mag林欣彤在台下舉機拍攝，大家都攜眷出席撐場，令他們倍加感動。現場氣氛踴躍，四子在台上越唱越起勁，多次爆汗，粉絲叫得越大聲、他們演出更賣力。

被問到是否承諾走匀全港19區tour演出，怕不怕每個星期都出動會感到疲累，四子異口同聲笑言：「我哋隊band出名攰，更加唔怕攰！希望長做長有，做band最緊要係有得live演出，好珍惜每次演出機會，下星期仲有兩場！」