MC唱功靠苦練自嘲冇天賦　剖白《造星II》後拒簽ViuTV兩大原因

3年前《全民造星II》大熱亞軍、去年簽約華納唱片正式出道成新人王，以一曲《記憶棉》火速走紅的MC張天賦，今年再請來《記憶棉》班底監製徐浩，再加上首次合作的填詞人黃偉文，炮製出挑戰高難度音域新作《小心地滑》。MC接受商台節目《星光背後》專訪，談及公認唱得、唱功又在《小心地滑》一曲中表露無遺，現年26歲的他卻指自己唱歌並不是有天賦。

MC接受《星光背後》梁泰來專訪。

節目中，MC指自己幼稚園已喜歡模仿偶像周杰倫唱歌表演，對於不少人形容他唱歌有天賦，他卻指自己人不如其名，他甚至用「難聽」來形容自己於中學階段的歌喉。而由自學唱歌到有今天的成績，他坦言花了長時間鍛鍊：「是花了不止6、7年，最大進步是加拿大回港後busking，那4、5年每天唱7-8小時，唔爛聲都唔肯停！是不停挑戰難度高的歌，不停爛聲又不停好返，或許就像鍛鍊肌肉般，今天練到攰，下次再練就沒那麼吃力，不斷強化。」

MC的唱功又在《小心地滑》一曲中表露無遺，但他稱一切都靠苦練得來，唱歌稱不上有天賦。（陳順禎攝）

MC直認除3年前病逝的父親外，所有家人都反對他發明星夢做歌手，他坦言唸完書在港busking數年後，視《造星II》乃人生追夢最後一擊，不過，最終大熱奪得亞軍後反而拒絕簽約ViuTV入行，他說：「ViuTV接觸我固然是好機會，但亦衡量要簽合約，最終我想自由度大些想自己闖；其次，ViuTV當時想我組第二隊男團，而我真的勝任不了男團，因為要跳舞，我真的不擅長，所以拒絕了。」

最後經朋友洪嘉豪介紹下簽約華納。

不認同要避免與異性出街：我行得正企得正

《造星2》後，MC曾嘗試自組公司一年艱難開騷，最後還是經朋友洪嘉豪介紹下簽約華納唱片迅速走紅，但走紅同時就爆出與兩位MV女主角行超巿的緋聞。節目中，MC重申與兩位MV女主角只是普通朋友關係，對於首次成為八卦新聞主角，他說：「最初反應不大，因為做這一行多了人認識，自然就會成為話題，這些新聞我預計會有。但跟她們都只是普通朋友，朋友不是男仔就是女仔，我真的不明白一張行超巿相片，又不是手拖手，又不是攬攬鍚鍚，亦沒有親密行為，但為何牽連到很多幕後大故仔，所以我是幾唔舒服！避免跟異性出街？我真的好掙扎！站在公司或公眾人物立場，我該盡量避免，但真實的我，我認為我還是一個普通人，到這一刻我也不覺得自己是一個偶像，我只是個鍾意唱歌分享音樂的人，為何要關私生活事？我行得正企得正，為何要避免跟異性出街？這是我最掙扎，因為不是一件錯事！」MC重申現階段單身，談及於早前《Stephen傾》接受陳志雲訪問時坦承大男人，希望理想對像必需長頭髮及小鳥依人，他今回再補充，「對！是要這些條件，但現在多了一個要求，就是『得體』，得體意思？最好靚啦…見得人…言行舉止要像有修養。你問我，我現階段想拍拖！」