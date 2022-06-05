聲生不息｜炎明熹獲容祖兒視像親授秘訣　自爆小秘密手抄筆記曝光

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。來到第7集，主題繼續是為「港樂與我的『城市人生』」，繼上半場進行男女合唱對陣後，本集歌手將會進行一對一的對唱對決。觀眾會選出8位歌手分別代表兩隊出戰，而兩位特邀嘉賓張智霖及王源則會選擇「勝算」最高時間出場演唱。

今集歌單。（節目畫面）

毛不易特別選擇陳奕迅的《孤獨患者》與炎明熹的 《心淡》對決。（節目畫面）

Gigi與毛不易（毛毛）打頭陣對決，能夠與「心儀」的毛毛老師合作，Gigi大表興奮，更大做「火星手勢」為自己打氣。對於人生閱歷尚淺的Gigi來說，要演繹容祖兒經典失戀情歌《心淡》自然有難度。不過向來萬千寵愛在一身的Gigi，開賽前竟獲得《心淡》本尊容祖兒視頻通話打氣兼親授演唱秘訣，令Gigi既驚且喜，祖兒說：「這首歌其實在鼓勵自己『我會忘記你』。你不能太過害羞，你要放開來唱。（咬字）要咬得好實，又唔可以真係咬到硬晒，呢個先係最難。」

Gigi特別挑選了容祖兒的《心淡》進行比賽。（節目畫面）

Gigi開心與祖兒通話。（節目畫面）

Gigi趕緊抄筆記。（節目畫面）

祖兒更發揮搞笑本色，一邊解釋一邊張大嘴巴示範如何「咬字實得嚟又唔可以太硬」，令Gigi笑不攏嘴。被祖兒打開心扉的Gigi，坦言要她不害羞還是有點難度：「因為我比較慢熱。」豈料再獲祖兒發出「直球式」鼓勵：「如果我在，你就不會害羞，因為我會逗你玩。」

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Gigi更自揭小秘密，表示每次上台演唱歌曲前，均必虛心向老師請教秘訣及需注意地方，並用心地逐字逐句記在列印出來的歌詞上。從Gigi展示給製作組的歌詞單可見，每張均佈滿了Gigi密密麻麻的筆記，有自勉的、也有實用的，包括：「實力，不要太虛」、「聲要前，不要鬆散」、「不能太輕鬆，處身危險地帶」、「內心世界冷」、「把聲推去Mic裏追問那個人」。Gigi受訪時補充：「我今日有Mark低祖兒老師教嘅嘢，佢有提及咬字方面，其實咬字我都非常注重，因為我經常咬唔正。」Gigi又謂為了不打斷老師教授雅興，故每次寫筆記均會「快打旋風」。

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雖然賽前狂嗌「緊張」及「歌曲難度很高」，但Gigi演繹重新編曲的《心淡》時卻手到拿來，不但「輕重」有致、聲音更是充滿感情，令張智霖、周筆暢及大批現場觀眾聽出耳油、忍不住跟著唱。Gigi獻唱完畢後，亦獲得楊千嬅、李健、張智霖等一致好評，張智霖謂：「太棒了！佢嘅唱功同感情投放，超乎佢年齡經歷。」天生易緊張的Gigi，演唱完畢後還摸了數下臉龐為自己減輕緊張感。最終Gigi擊敗了毛不易，贏了首輪對決。

毛毛唱出細膩的「孤獨感」。（節目畫面）