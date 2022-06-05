關心妍演唱會｜母女檔合唱樂迷勁興奮　台上激罕談及對爸爸感覺

《關心妍 Jade Kwan 約 20週年演唱會》昨晚（4/6）於紅磡香港體育館完成頭場，當晚Jade身穿由陳華國設計的銀色閃裙現身，兩側高叉大騷美腿艷壓全場，苦候多年的歌迷用熱烈的掌聲支持偶像，見到Fans的熱情，她也忍不住眼濕濕。



Jade一口氣唱出多首金曲，包括《負擔不起》、《龐背21世紀》、《優先訂座》等等，她台上表示極速籌備今次個唱充滿挑戰，但仍以最佳狀態完成與歌迷的約會：「今次演唱會主題叫做約，約係一個信念，一份堅持，一個盼望。好耐以前上帝用彩虹與人立約。我哋世界好紛亂但我哋要有盼望，抬頭望天空就知道上帝睇住我哋，就算幾大雨都好，雨後一定會有陽光。雖然呢個演唱會好急，好驚心動魄，但係我帶住一份Mission，一份堅持同信念，希望今日每一個你都有一個愉快嘅晚上。我特別珍惜呢次演唱會，雖然呢次演唱會比我之前任何一個演唱會都艱難，但今日見到你哋每一個我覺得好值得。」

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今次Jade狀態十足，除了獻唱金曲外，更騷她的音樂才華，一時自彈自唱鋼琴，更從台頂吊下色士風演奏。而囡囡心心亦擔任嘉賓，母女檔合唱《SMILE》令樂迷非常興奮。不過當囡囡心心上台打筋斗時，Jade就顯得緊張：「我多謝天父帶咗呢位小天使比我，楊榮心我等咗你好耐啦！聽講你想喺紅館打筋斗，今日終於願望成真啦？你洗唔洗拉吓筋先？得唔得㗎？」

呢晚Jade一共演繹近30首歌，當唱出歌迷點唱的「Side Track」時，歌迷和唱氣氛非常熱鬧，她亦不時換衫，關心妍穿上高級訂造服（Haute Couture）品牌 Rahul Mishra 全人手刺繡藍天白雲圖案長裙，該品牌更是首次贊助服飾予香港歌手作演唱會用途，每條長裙價值6位數！當Jade「重著」二十年前「戰衣」勾起Fans回憶，而她穿上數米高的長裙，吊至舞台的高空，歌迷都肉緊大叫「小心啲啊」！

當Jade演唱《原諒的力量》時，她多謝媽媽的養育之恩，亦罕有談及對爸爸的感覺，她坦言藉著自己信仰開始學習原諒父親：「呢幾十年我都好嬲我爸爸，我唔明點解佢可以咁冇責任，唔搵我哋。我慢慢開始學習原諒爸爸，去搵返佢，點知我搵返佢一次之後，佢突然間中風，4日後就離開呢個世界。呢段時間我同媽媽、哥哥一齊作饒恕，同佢講話我哋原諒佢，原來佢一路收埋封信喺身邊，因為萬一我哋搵到佢，原來佢一直都想我哋原諒佢。原諒咗佢之後，我心入面嗰個窿好似填返好，冇咗啦，本身嘅苦都走咗，人生真係好短暫，我哋要珍惜眼前人。唔知佢有冇睇過我嘅演唱會，因為我冇邀請過佢，但今晚我想送呢首寫畀佢嘅歌送返畀佢聽。」

Jade罕有地分享對爸爸從怨恨到原諒的心路歷程，也是《原諒的力量》的起源。

頭場演唱會邀請「同年新人」蕭正楠做嘉賓，二人十多年未有同台演唱，當蕭正楠現身時全場尖叫成為個唱高潮之一，二人台上合唱《特別鳴謝》，蕭正楠與Jade「想當年」：「嘩！真係好多年啦！好多年都冇唱呢首歌，好多朋友都喺K房唱呢首歌『炒車』，諗翻當年拍MV，發現Jade咁多年都冇變過，大家要比多啲掌聲Jade，真係眨吓眼原來過得咁快，多謝Jade邀請，比我有機會再喺紅館度體驗。」而Jade就話眼到蕭正楠即刻「青春晒」：「好多Fans都話叫我搵翻原唱出嚟，終於請到蕭正楠嚟啦，大家開唔開心啊！」直到演唱會尾聲演唱《關心...心妍》，Jade忍不住落淚，歌迷紛紛高呼「唔好喊啊！」。