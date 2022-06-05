聲生不息｜李玟電臀舞技驚四座　張智霖還原偶像陳百強經典歌

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。繼上半場男女合唱對陣後，本集歌手延續「港樂與我的『城市人生』」的主題，並進行一對一的對唱對決。演出陣容及歌單如下：毛不易《孤獨患者》、李玟《跳舞街》、李健《城市足印》、李克勤《飛花》、張智霖《等》、炎明熹 《心淡》、劉惜君《挑戰》、周筆暢《圓》、楊千嬅《如何掉眼淚》及王源《如風》。

李玟（Coco）與劉惜君的跳舞Battle。（節目畫面）

是本集焦點落在第二輪李玟（Coco）與劉惜君的跳舞Battle上，二人分別獻唱《跳舞街》及《挑戰》（1988年奧運歌曲），以勁舞及懷舊舞進行對決。Coco以超強壓場感及台風成功炒熱氣氛，並憑「無敵電臀」征服後台所有歌手，先有Gigi嚇至眼凸凸，連張智霖及克勤亦難得更投入熱舞Mode，貪玩的克勤更模仿Coco扭動臀部。而大會主持王祖藍事後訪問Coco時，亦技癢示範「極速電臀」，令Coco樂不可支。

李玟話自己一聽到快歌就想跳舞。

李玟電臀舞技驚四座。

至於劉惜君除了自創「撥走煩惱」掃膊頭動作為歌曲增加亮眼點外，為了為觀眾送上正能量，惜君專誠找來台前幕後所有工作人員及歌手、以不同顏色的筆在其牛仔褲上面簽名，相當有心。

以唱快歌馳名的Coco，原來從來沒有正式學過跳舞，大會主持何炅及祖藍爆料指Coco八、九個月大時已懂得聞歌起舞，二人齊封Coco為「天生舞者」。談到跳舞，Coco開心的說：「一跳舞就所有煩惱都唔記得晒，《跳舞街》係代表活在當下嘅一個態度。」因參加無綫舉行的「全球華人新秀歌唱大賽」勇奪亞軍，因而加入樂壇的Coco，今集更感觸地含淚感謝TVB，場面感人。而《跳舞街》填詞人林敏驄則笑言歌曲之所以能「歷久常新」，全靠出奇不意的歌詞：「嗰幾句倪淑輝、司空敏慧，同人哋有咩唔同好明顯，咁你就會戰無不勝。」

張智霖睇好隊友李玟呢輪會勝出。

Coco的超吸睛演出成功吸引了張智霖於該輪公布投票結果前出場獻唱，幫克勤隊爭取優勢。獻唱《等》的張智霖，坦言是陳百強Fans：「十首（Danny嘅歌）我識晒十首，無論邊首都好想去唱。八十年代係一個寶藏，有好多好聽嘅歌係必需要帶返嚟畀大家再次認識。」以超情深Tone獻唱完畢後，張智霖再向台下觀眾解釋Danny對樂壇的重要性，張智霖說：「陳百強是其中一位很重要的（歌手），當成長的時候寂寞了、有愛的人了…我說同學…我很多的主題曲都是Danny的。」搞笑的是，張智霖提及「愛的人」時竟神色一驚，並馬上更正為「同學」。