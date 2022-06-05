聲生不息｜李克勤首度與千嬅同台對決　鬥唱功兼鬥晒視覺刺激

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。繼上半場男女合唱對陣後，本集觀眾選出8位歌手分別代表兩隊出戰，進行一對一的對唱PK，兩對隊長李克勤及楊千嬅就首度同台壓軸對決。

李克勤首度與千嬅同台對決。（節目畫面）

雖然兩人在樂壇有一定年資，但原來從未有過同類型合作經驗，克勤笑言：「千嬅我很尊重，在舞台上（我們）從沒有這樣的合作，這也算是我們第一次PK，誰勝誰負都沒關係。」隨即引起全場掌聲，克勤更因而被指「很會拉票」。對歌曲演唱有一定要求的克勤，演唱重新編曲的個人經典作品《飛花》時，還加了一點小心思：「第一次（喺《聲生》）唱自己歌，編曲同畫面都希望帶到驚喜畀大家。有一晚，我突然諗可唔可以加多把男聲喺舞台上，令畫面同聲音完美配合。」

克勤演唱重新編曲的個人經典作品《飛花》。（節目畫面）

克勤與克勤同台二重唱，單是視覺效果，已甚有新鮮感。（節目畫面）

克勤希望編曲同畫面能帶到驚喜畀大家。（節目畫面）

原來克勤想到的，是克勤與克勤同台二重唱，單是視覺效果，已甚有新鮮感。至於愈唱愈勇的千嬅，獻唱鄭秀文經典歌曲《如何掉眼淚》時全情投入，加上畫面投射的「千嬅含淚的雙眼」，整體視覺效果不輸克勤。每次上台均表現淡定的千嬅，又指自己其實只要一站在舞台上就會緊張，難怪會對與她同為「緊張大師」的Gigi如此緊張：「我很珍惜（緊張感），代表我還有熱情去演出。」

千嬅演出過的整體視覺效果不輸克勤。

千嬅獻唱鄭秀文經典歌曲《如何掉眼淚》時全情投入。

對於選了由鄭秀文的《如何掉眼淚》，千嬅覺得在港樂的舞台上，Sammi的歌曲不能缺少。千嬅表示Sammi是她參加新秀的師姐，在香港樂壇上，Sammi佔很重要的地位，她透過多首經典金曲發揮其正能量。而自己亦很欣賞Sammi一直努力在音樂上的追求，希望一起傳承廣東歌。千嬅又稱，為配合主題「城市人生」，她覺得每個人成長過程中，一定有笑有淚，這是人的生活方式，她笑言，自己除了笑就是喊！早前網友投票誰會是《聲生不息》第一位哭的歌手，千嬅拿到了70%的投票率。千嬅表示不意外，原來她錄製四次，至少已經哭了八次。