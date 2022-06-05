聲生不息｜周筆暢熱愛廣東話精髓　挑選AGA《圓》迎戰前輩李健

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。繼上半場男女合唱對陣後，本集觀眾選出8位歌手分別代表兩隊出戰，進行一對一的對唱對決。熱愛香港文化的內地歌手周筆暢特別挑選了AGA江海迦主唱的歌曲《圓》，迎戰前輩歌手李健。

周筆暢表示了內地人未必很熟悉AGA的歌曲，在解釋選唱原因時，更大曬對廣東話的了解及熱愛：「歌詞入面好多字同圓一樣（發音），好似完結、緣份。喺廣東歌入面，有好多呢啲小心思。」筆筆又謂希望憑歌曲能鼓勵失戀的都市人，而她的心思、以及完美無瑕的演出，吸引了同隊的王源「加碼演出」，為千嬅隊爭取優勢。

周筆暢熱愛廣東話及香港文化。（節目畫面）

周筆暢熱愛廣東話及香港文化。（節目畫面）

周筆暢忒別挑選了AGA的《圓》。（節目畫面）

選唱《如風》的王源，透露王菲是其偶像，亦很喜歡當中歌詞所滲透的豁達感。對此著名唱片監製梁榮駿亦有現身節目，透露「來又如風，離又如風」該兩句歌詞，其實是王菲對愛情的看法：「佢唱到心聲，令到大家投入到佢嘅世界同情緒，所以影響力好大。」

王源挑選了王菲的《如風》。

而與筆筆對決的李健，透露從小時候開始已是港劇迷，難怪是次選唱了《流氓大亨》主題曲《城市足印》。李健笑指當年更對《流氓大亨》這個名字充滿好奇，反而吸引了他追看該劇：「流氓到底如何成為大亨？對我們內地來說這兩個詞是很矛盾的。」

李健挑選了《流氓大亨》的主題曲《城市足印》。（節目畫面）