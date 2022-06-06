關心妍演唱會｜搞聚會幫蕭正楠麥浚龍和好？Jade：我破唔到冰㗎喎

一連兩晚在紅館舉行的《關心妍 Jade Kwan 約 20週年演唱會》，於昨晚（5/6）完滿結束。Jade本來以《關心...心妍》和《你有心》為個唱劃上句號，但在歌迷不斷高呼Encore下，Jade再度上台，以《放生》報答歌迷熱烈支持，最後更向觀眾送上飛吻。

Jade一連兩晚20周年紅館個唱完滿結束。（梁碧玲攝）

騷後Jade在後台接受傳媒訪問時，坦言沒想過觀眾反應會如此熱情。說起兩晚演出驚喜連連，Jade也說歌迷眼中最大驚喜應該是囡囡心心在台上打筋斗：「我今日都覺得驚喜，因為第一場佢打咗4個，我驚佢會緊張，一緊張就手軟，於是叫佢唔好打咁多個，冇諗過佢今晚（昨晚）打6個，我呆咗，睇落真係愈打愈有。我都為佢嘅勇敢覺得好驕傲。」

而對丈夫楊長智（Jonas）而言，最大驚喜莫過於心心在台上提出要唱生日歌送給他，不過Jade笑說害怕心心守不住秘密，令驚喜被識穿：「可能今日（昨日）講完，佢就轉個頭話畀老豆聽，所以我等爸爸出咗門口先搵佢夾，叫佢要自己講，請大家唱首生日歌，佢都練咗一陣。頭先呢個秘密冇穿到，我覺得好開心，因為我哋冇乜嘢可以送畀爸爸，佢為咗今次演唱會真係勞心勞力，連慶祝都未諗，所以好多謝在場每一位觀眾唱首生日歌畀佢。（爸爸冇諗過？）佢唔知嘅，頭先有記者朋友話佢塊面紅晒，我唔應該咁整蠱佢。」

而對尾場觀眾而言，最大驚喜莫過於鄭秀文（Sammi）在演唱會接近尾聲時現身，Jade解釋自己在Sammi的歌曲身上得到很大鼓勵，渡過人生上的各種難關，於是決定嘗試邀請對方。今次Jade除了親自寫信邀請對方，更親手製作零食籃送給Sammi，希望向對方表達誠意，至於Sammi在台上揭露Jade有意視這個20周年演唱會為最後一個個唱，Jade坦言：「我都有同佢講，對上一次喺紅館開騷已經係10年前，甚至上一次開騷係8年前。真係好艱難，我真係唔知仲有冇機會可以再喺紅館開演唱會，如果呢個係最後一個嘅話，我希望可以邀請一啲對我嘅生命嚟講好重要，畀我好大鼓勵嘅人。所以佢都有話『唔可以係最後一個呀』，但係因為真係艱難，唔係咁容易就搞得到，所以我真係當最後一個咁做。」

Jade連續兩晚都有邀請蕭正楠（Edwin）做嘉賓，她感謝Edwin在忙於拍劇期間仍一口答應，甚至做足兩場嘉賓。二人在昨晚也談起另一位同年出道的新人麥浚龍（Juno），Edwin更主動談起，如果Juno決定開20周年個唱，希望也可以獲邀擔任嘉賓。Jade稱近來與Juno甚少聯絡，但希望可以與同年出道的余文樂、Cookies等歌手相約，來場聚會。被問到假若重聚能夠成事，會否幫忙為Edwin和Juno破冰，Jade笑說：「我破唔到冰㗎喎。真係唔知，其實要約晒咁多個都唔容易，私底下有啲20年前嘅歌手都有聯絡，但係我同Edwin都好耐冇聯絡，上次見已經係啱啱生完BB拍《美女廚房》。希望遲啲大家真係可以聚一聚。」