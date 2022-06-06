聲生不息｜李克勤爆《飛花》原本叫《皮鞋》　要求陳少琪改歌詞

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》《聲生不息》，第七集最後一場對戰由兩隊隊長李克勤及楊千嬅對決。楊千嬅以鄭秀文的《如何掉眼睙》出戰，而李克勤則以自己其中一首代表作《飛花》迎戰。

李克勤在比賽前則道出關於歌曲《飛花》的一個小故事。

雖然兩首都是經典作品，但克勤在比賽前則道出關於歌曲《飛花》的一個小故事，原來《飛花》原來的歌名是《皮鞋》，克勤解說：「《飛花》這首歌很好笑的，我的好朋友就是陳少琪老師，他第一稿就是……不是《飛花》，是《皮鞋》。」陳少琪表示，當時寫《皮鞋》的主題就是說一個男生跟一個女生分手之後，他就孤獨地留在家裏，從此不想出門。克勤在錄音棚看到歌詞之後，第一時間否定了他的歌詞，「陳少琪老師，你可以寫一個畫面比較……比較美的東西嗎？那個《皮鞋》太有血有肉了。」而陳少琪對此亦非常配合，於是《飛花》由此而生。

李克勤笑稱《皮鞋》太有血有肉，要求陳少琪改寫「畫面比較比較美的東西」。

克勤認為歌名跟畫面是非常重要：「我覺得《飛花》這首歌，就是那種『嘩！飛花！』嘩，明明就是下雪，甚麼要變成『飛花』呢？我還未聽歌我已經覺得很浪漫，就是那種厲害。」他更溫馨提示大家，如果要聽李克勤的話，不一定要聽《月半小夜曲》，「我覺得《飛花》也是不錯的選擇。」

克勤與克勤同台二重唱，單是視覺效果，已甚有新鮮感。（節目畫面）

二人演唱過後，被問到是不是很緊張或者很大壓力，克勤笑說自己本來不緊張，因為隊伍一直在輸：「後來我們的隊友就一直都看着我，我就開始有一點緊張了。」對於這場對決的勝負，克勤認為二人在香港也沒有太多同台演出的機會，這次的合作或對決，只要大家喜歡就好：「千嬅是一個我非常重的一個歌手，其實我們在香港碰面的時間也不是很多，在舞台上面也沒有這樣的一個合作，或者是對戰過，所以也算是我們的第一次，希望大家會喜歡。誰勝誰負都無所謂。」