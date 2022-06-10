專訪｜藍月自認6年前已仰慕Anson Lo：嗰陣已經知道佢跳舞好叻

2022年樂壇出現不少女新人，其中不乏來自上年ViuTV選秀節目《全民造星IV》的參賽者，除了女團COLLAR外，也有何佩、徐家蔚（Emiko）、黃筠兒（Chloe）等參賽者另組女團或作個人發展。在96強以外，有一位遺珠也選擇在今年默默加入樂壇，她是藍月（Hailey）。

以「可柔」這個名字參加《造星IV》，Hailey除了推出新歌《用手說的髒話》外，也以一個新藝名登場。她是這樣解說自己的名字：「係師傅幫我改名嘅，佢有好多字畀我揀，最後我揀咗『藍』、『月』。我好鍾意月亮，因為月亮畀我嘅感覺好似，我夜晚間唔中會自己一個喺海邊睇星星、月亮，或者返屋企嘅時候見到月亮，會覺得佢好似係我嘅朋友，所以我希望每一個孤獨嘅人，夜晚諗起月亮嘅時候，都會諗起我嘅音樂同我把聲。」

撰文：劉傳謙

攝影：葉志明

場地：The Wave



曾經報名參加《全民造星IV》的Hailey，雖然最後未能晉身96強，但如今得到一個機會，藉《用手說的髒話》成為2022年樂壇新人。（葉志明攝）

擺脫《造星IV》失利陰霾闖樂壇

Hailey在父母影響下，自小喜歡流行音樂和唱歌，過去也參加過不同歌唱比賽。她除了逐漸培養對公開表演的興趣，也趁機從評語中學習：「每一次參加都唔係為爭獎，而係為咗想得到評判或者身邊嘅人畀我嘅評語，好似上咗唱歌堂咁。」儘管成績只是其次，但面對無緣進入《造星IV》的失利，Hailey坦言最初有點失望：「呢個係一個好寶貴的舞台機會，當然會好想參與到呢一次嘅演出，喺同一個比賽嘅唔同場合展示到唱歌同表演慾畀唔同人睇。後來我覺得每個人嘅步伐都唔同，可能我當刻入唔到96強，反而會令我有呢個機會變成一個以個人身份出道嘅歌手呢。」

「當上天為你關了一扇門，祂同時會幫你開一扇窗。」用這句話形容Hailey歌手路的起點最適合不過。（葉志明攝）

盼用出道作正視網絡欺凌

《用手說的髒話》探討網絡欺凌、標籤文化，Hailey認為言語暴力在香港十分常見：「大至藝人，小至一個普通人，只要畀人擺喺討論區上面，佢哋就會受到網民嘅攻擊同傷害。我想為佢哋出返啖氣，其實唔應該人哋鬧你，你就自己一個喺度唔開心、喺度嗌，有時候係要勇敢地為自己發聲。」Hailey坦言自己在《造星IV》期間也面對過網絡上各種抨擊：「覺得最難聽係佢哋會話我淨係得外表而冇任何實力。我自己唱歌唱咗咁耐，一直都好熱愛呢樣嘢，亦用咗好多時間練習呢樣嘢，我唔想因為其他人講嘅說話，抹殺咗我咁耐嘅努力同對唱歌嘅熱誠。」

Hailey希望用新歌鼓勵大家正面面對各種網絡上的言語暴力和標籤。（葉志明攝）

鍾意Anson Lo唔係因為《造星》

說起Hailey，外界最記得的或許是在面試時自認是位「神徒」，非常欣賞Anson Lo（盧瀚霆）。或許大家不知道的是，Hailey早在6年前，即Anson Lo未參加《全民造星》時，已經深深被對方跳舞技巧吸引：「因為我唔係一個跳舞好叻嘅人，其實我以前中三嘅時候已經見過佢教班，嗰陣已經知道佢跳舞好叻。我會特別欣賞佢，因為佢咁耐以來都堅持到自己嘅夢想，由一開始鍾意跳舞到成為跳舞導師，到依家真係以明星身份繼續表演，都係自己鍾意做嘅嘢，仲可以唱歌、演戲。我好佩服佢呢種能力。（嗰陣好想上佢堂？）當然想啦，我諗每一個人去到佢嘅studio，見到佢咁大班學生，每一個都會好想跟佢上堂，因為佢跳舞真係好叻。」剛好Anson Lo當時所教的Jazz Funk也是大多數女舞者學習的類別，因此當時他已經吸引到不少女生慕名前來學跳舞。

以為Hailey因為MIRROR和《全民造星》而成為「神徒」？其實她在6年前已經感受到Anson Lo在舞蹈方面的吸引力。（葉志明攝）

從王菀之音樂中得到啟發

其實Hailey也有另一位心目中非常敬仰的歌手：王菀之（Ivana）。Hailey在參加歌唱比賽時都會選唱Ivana的作品，當中《畫意》亦是自己非常喜歡的歌曲。除了唱作歌手的身份外，Hailey也從Ivana的歌唱技巧上得到啟發：「我覺得佢把聲好特別，有別於其他要求好大爆發力、『巨肺』之稱嘅歌手，佢令我覺得音樂唔係得一種。同埋佢想講嘅音樂主題都好多，唔會局限於好普遍嘅戀愛話題，例如《畫意》係講梵高，我好欣賞佢呢種諗法。」

Hailey不抗拒情歌，但也認為樂壇除了情歌以外，可以有其他作品探討不同方面的題材。（葉志明攝）

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