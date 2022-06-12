聲夢傳奇2︱盤點五大網民心水　Jasmine升Key大逆轉被指有冠軍相

主題為「我超越我」的《聲夢傳奇2》昨晚（11日）起，逢周六晚八點半於翡翠台播映。昨晚（11/6）播出的首集內容豐富，先由《聲夢傳奇》畢業生炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）及何晉樂（Rock），與第2季共23名學員攜手演出開場長約六分鐘的一鏡到底歌舞《波希米亞狂想曲》，其中「閃現」的Gigi、更是百忙中抽空為師弟妹打氣，相當有心。

Gigi閃現撐師弟師妹。

Chantel壓軸出場。

Chantel壓軸出場。

一眾學員在森美帶領下，分成四組「拜會」評審舒文、張佳添、陳潔靈及音樂總監Johnny Yim。由於節目唯一組合XiX六名成員均已有《聲夢JUNIOR》參賽經驗、並因節目累積了一定人氣，故一直被看高一線；六人會見評審的表演歌曲為側田經典歌《命硬》，為了展示組合優勢，XiX選擇以Acapella模式獻唱，可惜卻遭出名要求高的舒文狠批：「我唔係嚟聽音準，而係你點令首歌感動到人。隻歌講咩？全世界都反對吖嘛，呢個位要係好唔服嘅。」及後在舒文認真指導下，XiX果真小宇宙大爆發唱出「不服輸」的不甘情緒，舒文更因過份投入仆倒，獲網民關心：「佢冇跌親呀嘛？」

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除了舒文，Johnny Yim亦成功將學員點石成金，事緣3歲已開始學唱古典歌曲的Jasmine，獻唱《一加一》時未知是否過份緊張，竟像機械人般零感情、未能帶出歌曲充滿希望的意境，令溫和的Johnny Yim亦忍不住批評：「我見你唔笑，我覺得好似冇乜希望咁。」Johnny Yim建議Jasmine笑住升Key再試唱，成功令Jasmine脫胎換骨，並吸引網民留言讚好，笑指Jasmine有師姐Chantel甜美影子，並大讚她有冠軍相。

雖然本集只是讓學員「初試啼聲」熱身，還未進入比賽階段，但已出現不少「緊張大師」及喊包。開播前已備受關注的「折骨Ben」（趙祥誠）妹妹Maggie，雖然聲線獨特吸引，但由於太緊張，表現生硬兼數度忘詞，遭張佳添狠批「一碌木」兼「沒有存在感」，但看得出Maggie有實力的張佳添，還是以爛Gag打圓場謂：「你緊張就等於一個男仔終於成功約咗一個女仔食燭光晚餐，諗住好豪、好型咁請食飯，點知發覺唔記得帶銀包。」淚灑情況最嚴重的、則是Johnny Yim組別，獻唱《Over The Rainbow》的Nicole，因表現不似預期失望爆喊，更由錄影廠喊到出走廊，令見慣大場面的森美亦嚇一跳，柔聲予以安慰，獲網民大讚「暖男」。Jasmine則因被Johnny Yim指最有機會早出局淚灑當場，但未知是否害羞，Jasmine一再否認落淚，並指自己只是「眼睛流汗」，讓森美及不少網民笑破肚皮。

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至於網民普遍認為《聲夢2》歌唱實力更勝《聲夢1》，首集彈出的唱得之人有兩名之多，分別是身為小提琴演奏家的Janees、及曾與郎朗同台演出的最年輕學員Sabrina。年僅13歲的Sabrina對談時表現謙虛，指過往成績及經驗對她來說已不再重要，並希望能藉這次經驗開啟新一頁。Sabrina獻唱完《Traitor》後，森美嚇得目瞪口呆，並瘋狂大讚謂：「Amazing，頭先仲好害羞，但佢一開聲，佢把聲嘅靈魂唔係屬於佢，好似拋低咗幾世人咁。」至於連網民都一致公認唱功無懈可擊、表現超晒班的Janees，亦獲森美及張佳添一致好評：「有功底、聲靚、識唱歌！你係一塊好嘅玉，可以雕琢。」

除了Janees及Sabrina以超強唱功折服網民，XiX、Nicole及Pamela亦是網民重點心水；Nicole首集雖表現失準，但由於態度認真兼樣子可愛，獲網民洗版式正評及打氣。Pamela則於開播前已是大熱，故縱然今集獻唱《我真的受傷了》表現未見突出，仍獲得不少網民支持，力撐她人靚聲甜、乃可造之才，就連舒文都對Pamela IG已累積了大批粉絲感到佩服：「你三萬人Follow喎，我想你教番我，我得萬六啫。」