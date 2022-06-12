聲生不息｜葉蒨文率領三代合唱《談情說愛》　炎明熹曬長腿超吸睛

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。來到第八集，競演主題為「港樂與我的『葡萄成熟時』」上半場。每集都會搞搞新意思的製作組，這次除了再玩「交換隊員」，還請來楊丞琳及周柏豪當特邀嘉賓，最終毛不易及單依純被獲邀互相過檔另一隊，令節目之後的獻唱組合更添新鮮感。

除了人腳，本輪比賽模式亦與過往有點不同，會分成九個回合進行「合作獨唱大混戰」，當中有四個回合分別是克勤隊及千嬅隊主場，最終回則是兩隊「長勝將軍」葉蒨文（Sally姐）及李健的決勝對決！今集為觀眾呈獻的是克勤隊主場回合，由克勤及隊員決定對決歌手及歌曲，最終名單如下：李克勤、單依純《這麼近（那麼遠）》、Sally姐、周筆暢、炎明熹（Gigi）《談情說愛》、李健、李玟《一生何求》、 曾比特《灰姑娘》、楊丞琳《愈難愈愛》、林子祥、魔動閃霸、馬賽克樂隊《真的漢子》、楊千嬅《最後的玫瑰》及周柏豪、林曉峰《我們都是這樣長大的》。

今晚呢集係今輪嘅上半場，歌手及歌單如圖。

對於Sally姐、周筆暢及Gigi首度攜手合唱，主持王祖藍相當興奮，並向著之前與周筆暢及依純合唱《高山低谷》的千嬅表示：「這個才是真三代，你那個是兩代半」，令千嬅哭笑不得。為隆重其事，Gigi、Sally及周筆暢於造型方面夾到絕，三人均是花漾及牛仔造型，凸顯「三代同心」。Sally出場前透露《談情》原是獨唱版本，但因有人提議她跟鄭秀文合唱，Sally也因想嘗試Duet欣然答應。Sally邊說邊興奮謂：「希望第二日有機會可以同Sammi一齊唱。」說畢更指向Gigi：「你到時做演唱會加埋我哋啦！」受寵若驚的Gigi一度嚇至眼凸兼坐唔穩，場面搞笑。

葉蒨文率領周筆暢及炎明熹三代合唱《談情說愛》。

三人合作得天衣無縫。

感情要好的三人，笑著相擁出場之餘，合唱時你一句、我一句默契十足。三人還特意邀請魔動閃霸為歌曲編寫說唱部分，由Gigi與周筆暢負責對Rap。全情投入的Gigi除了Rap時「霸氣姐」上身，更是動作多多「有一比一、有二比二」，可愛度爆燈。隊長千嬅聽完歌曲後大為驚艷，除了透露三人為了說唱部分「練了好久」外，更大讚周筆暢：「真正三代好溫暖，我好欣賞BB（周筆暢），佢嘅編曲各樣都好新鮮。」

Gigi穿上高衩裙騷長腿。

Gigi青春可愛帶有一點健康性感。

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與依純首度同台合唱的克勤，原來對依純甚為欣賞：「佢年紀好細，大過Gigi少少，但技巧我係會放佢喺頂級嘅歌手。」又讚依純將《這麼近》演繹得如此完美不容易：「我唱了三十多年還是馬馬虎虎，她唱了三年就唱到了，她比我進步27年。」