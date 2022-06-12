聲生不息｜曾比特自彈自唱男版《灰故娘》　硬撼前輩李健李玟

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。本集競演主題為「港樂與我的『葡萄成熟時』」上半場，自節目開播後一直成為焦點的曾比特（Mike），這次獻唱獲陳少琪親自改詞成男裝版的《灰姑娘》，對決李健及李玟合唱的R&B風格《一生何求》。

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曾比特擔任對戰李玟及李健。

每次出場均有驚喜的Mike，這次演出前專誠拜會了在內地同樣以爆炸頭聞名的張薔（註：張薔的是假髮），張薔更曾獲內地網民講笑指是Mike的媽媽。兩個爆炸頭甫見面，即來個深情擁抱，之後Mike在「媽媽」的指導下，挑戰不同長度及顏色的爆炸頭。獻唱前雖然搞笑哥上身，但為了配合歌曲情緒，Mike出場獻唱時變回深情Mode，並全情投入自彈自唱，配合舞台的投射特效，相當有Feel。克勤聽畢Mike在《聲生》舞台的「自彈自唱」後，即抵死地爆料謂：「他很想自彈自唱，他第一次（演出）過後已說：『我要自彈自唱』。」

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甚有心思的Mike，歌曲前奏部分更加入了自己的首本名曲《我不如》，別具意義，Mike補充謂：「這是（《我不如》）對我很重要的歌，所以想跟很重要的Moment（《聲生》舞台）去結合。」Mike又指希望將歌曲獻給正在經歷失意的樂迷朋友們：「成熟必須要經歷一啲跌蕩，先至會成長，呢個就係叫成熟。我希望透過我嘅聲音，如果大家經歷緊啲唔好嘅嘢，可以為佢哋帶嚟一啲能量。」

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另外，李健與李玟組成「雙李組合」獻唱陳百強的《一生何求》。李健以結他自彈自唱，並加入R&B元素與李玟對唱，將經典歌加入新元素深得觀眾歡心，最終Mike以大避比數不敵前輩。