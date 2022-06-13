布志綸開線上個唱過夾band癮　MV男主角朱謙驚喜亮相兼開金口

布志綸（Alan）相隔半年，再度以樂隊形式舉行線上音樂會。之前Alan不時會在Instagram以自彈自唱的形式玩live，今次找來樂手一同現場獻唱，過足夾band癮。

是次Alan重臨《飛鳥俠》MV中飛鳥俠退隱後所開的餐廳舉行音樂會，特別有意思。音樂會甫開始便帶來《第一億次細胞分裂》、《如果我們的語言是威士忌》和《想再和你看煙花》。而當晚高潮除了新歌《飛鳥俠》，更邀得神秘嘉賓，飾演MV主角「飛鳥俠」的朱謙（朱栢謙）。Alan稱讚朱謙有佬味又夠fit，朱謙說Alan這些年來都一直靚仔，互相讚美吹捧下笑言大家都沒有下台階了，場面搞笑。曾是樂隊朱凌凌成員的朱謙帶來了他喜歡的《Fly Me to the Moon》，Alan也加入和唱，非常合拍及叫人聽得陶醉。之後朱謙特別自己彈鍵琴送上他欣賞的高世章老師作曲的《如果一天》給Alan去鼓勵他和其他唱作人。音樂會最後以《人在野》作結。

《飛鳥俠》推出後受到不少支持和讚賞，Alan非常感恩：「《飛鳥俠》是我用來鼓勵自己，也是用來鼓勵在疫情下受影響的朋友，盼歌曲能為他們帶來希望。歌曲在電台流行榜獲得好成績我很高興。加上導演Pixel Ivan設計了《飛鳥俠》這英雄人物的MV故事，整件事非常勵志。現實中大家面對不少問題，即使飛鳥俠亦然，希望歌曲能為大家帶來力量。」《飛鳥俠》的戰衣將於此星期於尚青商號（地址：灣仔蘭杜街4號地下）展出一星期，歡迎各位光臨打卡，同場派發限量《飛鳥俠》漫畫，畫的是《飛鳥俠》前傳，值得珍藏。