許廷鏗一晚跑足兩場　King直言C AllStar與Mr.合作告吹猶如愚人節

全亞洲最大型之一的戶外 NFT x 本地藝術展覽「ARTAVERSE」昨晚（12/6）於中環海濱活動空間閉幕。當晚藝術舞台ARTSTAGE也上演最後一晚音樂表演，由許廷鏗擔任壓軸表演嘉賓。昨晚Alfred趕往紅館擔任好友鄭欣宜個唱嘉賓前，也對著中環海濱一嘗戶外騷的滋味，一晚內跑足兩場。

Alfred一晚內出席兩個不同演出，其中一個是在中環海濱活動空間的戶外騷。

Alfred在台上唱出《煽風點火》、《無力感》及《佛系人生》三首歌，已有多時沒有公開演唱的他，更不斷於台上呼籲fans為他拍照，又笑說：「我啲歌迷係咪好耐冇見過我？影我啦，tag我啦，可能有機會成為下一個NFT㗎。」他接受訪問時直言喜愛戶外騷，還指希望香港有更多這類型的戶外場地空間：「嚟緊都會做show，戶外嘅場地都有興趣，但就唔會係呢個月。」會場內除了有音樂舞台外，還有不少NFT展品，許廷鏗透露自己亦開始有涉獵NFT，並謂有意將送給哥哥的結婚禮物，製作成NFT：「之前哥哥結婚嗰陣，我作咗首歌送畀佢，曲詞都係我嘅，首歌從來未發布過，我都諗過會唔會有一啲有能之士會有興趣，去將呢隻歌據為己有，我真係諗緊NFT有啲咩可能性。」

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場內展區邀請了不少名人及藝術家作出展覽，當中許廷鏗亦有作品在內展出。提到現今不少藝術家會將自己的畫作製作成NFT，問到平日也會作畫的Alfred，可會考慮將其畫作製作成NFT？他表示：「都有興趣，因為我見到而家好多人，甚至係啲好細嘅小朋友，都會開始將佢哋嘅畫作變成NFT，同埋身邊啲朋友都有玩呢樣嘢，所以係幾特別。」

除了歌手演唱外，連日來舞台也有不同DJ在場打碟，而C AllStar成員King（吳崇銘）昨日亦化身成DJ King在場打碟，不過有別於其他DJ，King選擇了energy不是太強勁的歌曲：「因為配合返陰天，所以揀啲歌係比較大家聽落舒舒服服嘅，所以都冇期望大家一定要跳起身去玩。」提到早前C AllStar跟MR的演出因疫情及檔期問題而告吹，King表示當下感覺猶如愚人節一般：「好多騷都因為咁而搞唔成，所以自己都要放返個正常心態去睇，一日未到真正演出，都唔好抱太大期望。」至於問到他何時推出新歌？King表示今年內會推出：「會諗吓係咪玩返啲Pop少少，大家容易接受啲嘅音樂。」