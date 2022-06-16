Tyson Yoshi演唱會預留5至6成公開發售　唔敢邀請張敬軒做嘉賓

歌手Tyson Yoshi（程俊彥） 《MY NEW WORLD ORDER》演唱會門票明日（17日）以實名制發售。冠名贊助商時代廣場同於明日開始於商場5樓設置為期一個月的短期展覽攤位，展示Tyson Yoshi藝術創作及售賣紀念品。Tyson Yoshi接受《香港01》訪問時稱，已大致定好演唱會流程，每場嘉賓都一樣，但Tyson Yoshi透露張敬軒不在名單上，因對方地位太高，他笑言：「軒公喎！唔敢呀！佢都係舒舒服服睇騷好啲。」

銅鑼灣時代廣場設有Tyson Yoshi的臨時藝術展覽攤位。（梁碧玲 攝）

談到演唱會即將開鑼賣飛，Tyson以「聽天由命」的輕鬆心態面對。Tyson Yoshi透露已預留5至6成作公開發售，故不會出現「死亡座位表」。有「黃牛黨」放風指打算明日開售時搶先掃光最貴門票，阻止真粉絲買最好座位，以表達對實名制不滿。Tyson Yoshi無奈表示無法阻止上述情況：「我純粹阻止到炒上炒，但我阻止唔到你幫人搶。但至少你幫人去炒嗰陣都做吓功課，先去賺嗰舊錢，咁我會啹啲囉！」

Tyson Yoshi演唱會飛明日公開發售，他已預留5至6成作公開發售，避免出現「死亡座位表」。（梁碧玲 攝）

早前Tyson邀請各方歌手好友將Instagram頭像轉綠色作宣傳，Tyson Yoshi指是當日臨時起意的即興之作，沒想到引來頗大網絡迴響，他說：「嗰日晏晝諗到然後就逐個逐個打電話，話不如晏啲3點幾轉，佢哋又肯陪我癲喎！點知玩大咗喎，勁大迴響喎！（搵咗幾多個歌手朋友陪你玩？）我都係見到WhatsApp見到人就問㗎啦！唔淨只歌手，仲有我團隊，我表弟都有轉㗎！」

Tyson Yoshi邀請各方歌手好友將Instagram頭像轉綠色作宣傳，當中張敬軒也有響應，不過他不敢邀請軒仔做嘉賓。（梁碧玲 攝）

近日Tyson Yoshi不時於Instagram轉發網民留言反擊批評聲音，Tyson Yoshi指只是為宣傳才轉發。他認為部分網民觀念守舊，才以「u old？」反擊批評。

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