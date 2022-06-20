專訪｜黃妍唔覺30歲係關口：人哋覺得要轉變嘅嘢，我不嬲都做緊

今年初首奪「叱咤樂壇女歌手銀獎」後，黃妍（Cath）未有放慢腳步，在透過《Little People》承認自己在世界上只是微不足道，非常渺小，Cath決定繼續與何秉舜（何丙）合作，用新歌回應動蕩不安的世界：「《Little People》承認咗人類係卑微、渺小，但係呢件事係比較難承認。人類本身就係好強大㗎嘛，點解要我承認卑微呢？面對住某啲嘢，原來我哋冇選擇權，確實係好難接受。」

新歌名字取自印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）《飛鳥集》中的一句名言「世界以痛吻我，要我報之以歌。」與合作無間的填詞人王樂儀商量後，Cath決定改成現在的《世界以痛吻我而我歌唱》（下稱《歌唱》）。她解釋：「世界會用唔同種類嘅痛，美化咗就話係『親吻』你，其實係畀挑戰你，而你會點樣應對呢一種痛？我同王樂儀選擇咗創作、歌唱。」即使在現實生活中，Cath也依然選擇透過音樂回應、宣洩。

撰文：劉傳謙

攝影：陳順禎

黃妍髮型：Alex So@The Attic

黃妍化妝：Jessica Chan

黃妍服裝：Charlotte Ng Studio



Cath再次與王樂儀和何丙合作，透過歌聲回應世界，正是《世界以痛吻我而我歌唱》所帶出的精神。（陳順禎攝）

《輕盈》2.0

「如明日太爛了／也要與微塵擁抱」上年推出的《輕盈》已經鼓勵讀者要以輕盈姿態應對世界上接踵而來的挑戰，Cath形容《歌唱》正好解釋如何實踐《輕盈》帶出的精神：「之前講過即使世界上嘅事有幾咁唔容易面對，但係轉個角度，用一個輕盈啲嘅姿態應對，所有嘢都會容易啲過。但係《Little People》同《輕盈》都係喺心態上，呢首歌就係話畀你聽點樣將呢個心態落地實踐。今次畀咗一個建議大家，其實可以透過歌唱，當然除咗歌唱都仲有好多唔同做法。」這也是Cath在構思新歌預告片時的概念，出走、大吃一頓，這些都是香港人尋找快樂的方法。

為新歌特意學肢體動作

不少樂迷視《歌唱》為Cath的另一突破，其中一點是在MV和現場演繹上，她願意加入更多肢體動作。在拍攝MV前，Cath特意再次向去年《dear you, dear me.》演唱會中合作過的排舞老師輝輝請教：「冇錯，排舞老師唔係幫我排舞，而係執我嘅肢體動作。佢話畀我聽我嘅身體可以點郁動，例如我隻手嘅伸展幅度其實可以比以前更加大，可能以前舉手永遠都唔會過眉毛，但係佢話畀我聽係可以過頭嘅，然後隻手可以點放得靚呢？確實有搵排舞老師執過要郁嘅部份，因為呢首歌太有節奏感，唔可以好似以前咁，淨係攞住支咪，企定定、合埋眼，好專心咁唱。但係我一郁，所有動作都好滑稽。其實係一啲好BB班嘅嘢，但係對我嚟講已經係一個幾大嘅突破。」至於會否繼演唱會中《消失的人》的表演後再嘗試跳舞，Cath笑稱希望大家要忘記這段表演，又說跳舞對自己而言難度太大。

學唱歌遇瓶頸

另一點在於Cath成功駕馭這種節奏感強，唱法帶點硬朗的作品，一切歸功於上唱歌課後的成果。她稱自小從來沒有學過唱歌，直至最近才下定決心上課，剛好師兄陳柏宇（Jason）也在同期決定學唱歌，因此Jason在學唱歌期間經歷過的事，她也感同身受。與Jason一樣，Cath在唱功上確實有進步，但她透露這段時間在唱歌上反而遇到樽頸，甚至因此萌生放棄學唱歌的念頭：「當你真係唱嘅時候，因為嗰啲聲都係啱啱開始學，未係練得好純熟。以前用嘅聲唱咗廿幾年，依家無端端開咗另一把聲，每次唱Live嘅時候變咗會諗多咗，亦唔太熟悉點控制嗰組肌肉，令我有一段時間唱歌唔係好穩。不過我最近都好返好多，而阿陳（陳柏宇）喺差唔多嘅時間都突然間好咗，真係可以突然之間好咗。其實去到中間曾經有諗過，點解唱歌會咁唔穩呢？我係咪應該要停止學習呢？用返以前最保險嘅方法係咪最好呢？但係呢個都係一個要衝過嘅關口，為咗之後要進步，我必須要接受依家唱歌嘅狀態係會咁浮動，事實證明捱過之後就會變得好好，依家係實正咗，用聲選擇多咗，可以唱到嘅歌都唔同咗，好慶幸當時捱過咗。」

珍惜與真朋友相處

除了音樂，當「世界以痛吻Cath」，她第一時間想到：「我會食雪糕。（笑）我好鍾意食嘢，或者食甜嘅嘢都可以，但係食雪糕係最好嘅，可以暫時忘記一啲煩憂緊嘅嘢。」當然，遇到更頭痛的事，Cath除了寫歌、寫日記，也會與朋友傾訴。不過，Cath坦言過去曾遇到自以為是朋友的人，在網絡上散播針對她的不實指控，令她大吃一驚，問到往後會否在交友上更謹慎，她直言：「其實冇得小心。我相信吸引力法則，當你係一個善良嘅人，可以留喺你身邊做好朋友嘅人都係錫你，一樣咁善良嘅人，所以我會繼續做一個善良嘅人，亦因為咁，我會更加珍惜身邊真係對我好嘅真心朋友。」

唔覺30歲係人生關口

對女生而言，30歲似乎是個人生關口，需要經歷身邊遇到的不同轉變，在事業和愛情上的目標也似乎要變得更清晰。Cath在4月也迎接「29+1」的關口，不過她卻認為只是一件小事：「我覺得30歲唔係一個大關口，但係身邊嘅人會覺得，女仔踏入30歲，有啲嘢係要唔同，所以我喺生日嗰段時間有好多人問我有咩新目標，有咩諗住轉變、有唔同。我覺得自己嘅靈魂好老，啲習慣都係好老，人哋覺得應該要轉變嘅嘢，其實我不嬲都做緊，所以冇太大感受。反而我覺得18歲同20歲嘅關口係比較大，可能我比較早經歷嗰啲關口，所以我覺得還好。」

Cath自認內心一直有著老靈魂，令她不認為30歲是個人生重大關口。（陳順禎攝）

大學勤力返兼職令後悔變無悔

問起30年人生自覺後悔的一件事，Cath想了很久，說起讀大學時的生活：「可能係大學嘅時候冇上莊？確實係少咗好多機會認識人，個人真係摺咗。但係每樣嘢都有佢嘅好與唔好，嗰陣大學就係冇上莊，冇玩，我係好專心咁返兼職搵錢，咁先可以買到結他，真係儲到錢同開始唱歌。確實嗰段時間係冇咁精彩，但係佢換返嚟嘅嗰樣嘢，我好喜歡。」至於令她最不後悔的，Cath即馬上說4年前決定入行追夢：「入咗行雖然係辛苦，因為你要一直保持不停進步，但係呢個真係一個完全無悔嘅決定。」

談起30年人生，Cath二話不說即稱入行是個無悔決定。（陳順禎攝）

有意再啟動18區Busking

日前Cath出席中環海濱一個戶外演出，她直言有種回到最初街頭Busking的感覺：「因為都係喺戶外，以前都係咁。其實可以同觀眾面對面接觸，最正個位係睇到同聽到觀眾嘅反應，令你嘅演出都會有啲唔同，但係佢嘅距離都係比Busking遠咗少少。」經歷這個戶外演出，Cath也直言有再次遊走18區Busking：「其實係可以，真係好好玩，但係無奈嘅係，近年疫情都比較嚴峻，所以都不能夠實現。但係我好鍾意busking嗰種即時互動，例如佢想聽咩歌，我就即刻唱，如果有機會我都想搞多次。」