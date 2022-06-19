聲生不息｜楊丞琳為贏周柏豪用苦肉計：再輸的話我就非常地丟臉

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》今日播出第九集，在上集兩隊比賽中，講到楊千嬅隊落後了李克勤隊。節目一開始，做由特邀嘉賓周柏豪對戰楊丞琳加安崎這組合，未開始對戰時，主持人便大爆，在柏豪來綵排的第一天，所有女導演都來了，現場人好多，明顯的是為了見柏豪這位大帥哥一面。柏豪是李克勤隊，連克勤都認為這是冥冥之中的天意，因為他隊伍是缺少了顏值這東西，笑言：「他是顏值擔當」。柏豪先唱出是謝霆鋒的《一擊即中》，炒熱了全場氣氛，一眾歌手們除了被柏豪帥氣外貌迷倒，更形容是在看演唱會的感覺。

柏豪對楊丞琳加安崎。

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楊丞琳加安崎則選擇唱了鄭伊健的《甘心替代你》，楊丞琳指這首歌曲對她特別有意義，透露當年以女團「4 In Love」成員身份來香港宣傳時，公司要她們挑選一首廣東歌在香港唱，會令大家感到比較親切，當時樣子青澀的丞琳與劉德華同框，丞琳又說華仔當年對她們照顧有加：「那時大家根本不認識我們，劉德華大哥是我們的師兄，他帶我們去過大大小小的節目、甚至演唱會，讓大家更快認識我們。」雖然丞琳與安崎是首度同台合唱，但二人各方面均異常合拍，Sally亦大讚二人聲音很夾：「很像！幾乎分不出來誰在唱，舞蹈也很美。」

雙方表演過後，因為是特邀嘉賓，主持特意給他們一個拉票時間，柏豪很簡單的拉票，指這首歌是送給有夢想的朋友，而丞琳則用「苦肉計」，她說：「因為上半場我輸了，但是我輸得非常光榮。可是這一場再輸的話，尤其是輸給後輩，我就非常地丟臉。」結果楊丞琳的「苦肉計」勝出。

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