聲生不息｜Gigi炎明熹自爆歸期　澄清停學傳聞：其實每日都要返學

現年17歲的Gigi炎明熹，北上參與節目《聲生不息》，憑出色唱功及不造作可愛動靜，圈粉無數內地粉絲數量暴增。自3月北上隔離至今已近3個月，不少人揣測Gigi休學戰樂壇。她完成工作返回酒店開直播與粉絲聊天時，開腔澄清：「其實大家每日返學我都要返。」

炎明熹因為節目大受歡迎，演唱的《蜚蜚》逾25萬人點擊收看。（影片截圖）

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Gigi完成工作返回酒店已經晚上11時，一邊食下午叫的壽司一邊開直播，表情動作多多非常可愛，笑言：「有無瘦到？我係肥咗又瘦咗，閨蜜話我塊面肥咗個身瘦咗，唔知咩狀態。其實長沙好多嘢食，但我要戒口，而家好少食牛同埋鴨，因為好毒。」Gigi又自爆即將會推出一首關於辮子的新歌，而另一首歌曲《一水兩方》則於7月4日播出完整版。

Gigi炎明熹完成工作後，開直播與粉絲聊天，將自己的梳起名為「Lily」，因為諧音「Sorly Sorly」。（影片截圖）

離港三個月Gigi都很記掛香港，直播時多次被問及何時返港：「我可唔可以同大家講我幾時返香港？唔話畀你哋知，不過你哋好快就會知道！」就讀聖安當女書院中五的Gigi亦順道澄清自己其實一直有上課：「其實大家每日返學我都要返，只係我以網課形式上堂，今日先畫完畫，但我未完成就要交真係好遺憾。（兼顧到工作同學業？）暫時都可以，朝早就返學上網課，大家返學時間我都係返學呀！我兩個朋友為我拎住iPad走來走去，真係非常之辛苦，而有時我放學再去工作。」

Gigi炎明熹與粉絲邊食邊傾表情多多。（影片截圖）

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1972年創校，位於油塘的聖安當女書院是觀塘區著名女校，趙學而、鄧穎芝、前新聞主播王春媚和林燕玲都是此校畢業生。今年讀中五的炎明熹，在學校有選修服裝成衣與紡織和視覺藝術科，早前為學校拍攝宣傳片時介紹自己叫王佳恩Gigi，展示其畫作、所設計的服裝及與老師同學的合照等，她感謝學校給予她發揮空間及支持她兼顧工作。