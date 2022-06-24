岑寧兒相隔四年再「回家」 岑寧兒《Home is...》音樂會

Sunny Idea主辦，Street Voice、Roots 及 Yellow Bird 協辦，岑寧兒《Home is...》音樂會2022 於昨晚假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行, 全場爆滿。頭場音樂會，母親劉天蘭現身支持，而一眾圈中人到場支持，包括張艾嘉丶AGA丶王丹妮丶肥仔@ERROR 及 楊偲泳 (Renci) 等。

整個音樂會的概念是圍繞「家」的主題，當然也少不了親人的參與，岑寧兒不但邀請表哥Jerald從加拿大回港籌備音樂會，她更邀請 Jerald 在音樂會中擔任嘉賓，在這個音樂會中與親人一起「回家」。

開場一剎，岑寧兒站在約兩三層樓高的巨型盒子中出場，以〈這裡〉 及 〈叮叮車〉為音樂會揭開序幕，全場氣氛熾熱。巨型盒子也搖身一變成為一個家，岑寧兒坐在家中演唱出母親（劉天蘭）的動人作品〈常願意〉。在接著岑寧兒唱出慢歌〈如果我是一首歌〉丶〈劃火柴〉及〈The End of the World〉，現場氣氛感動。

唱過一系到慢歌後，岑寧兒一連唱出多首具節奏感的歌曲〈月球人〉丶 〈盡力呼吸〉 〈沒故事的人〉

讓全場歌迷直呼過癮。接著岑寧兒〈唱出剎那的烏托邦〉和〈抱著你〉，以溫暖動人的表達並配合現場效果來讓觀眾感受到想家的心情。在這動人的氣氛底下，唱出一系列歌曲〈無常家〉丶〈無中生有〉丶〈迴光物語〉丶〈勿念〉丶 〈Fly〉及 〈親愛的瑪嘉烈〉。除了〈無中生有〉是Swing 成立初期 Snowman 的作品，她還唱出由盧凱彤作曲，黃耀明原唱的歌曲〈親愛的瑪嘉烈〉。在岑寧兒的演繹下為觀眾帶來全新的感覺。

演出〈親愛的瑪嘉烈〉後，岑寧兒逐一介紹台上的樂隊成員，當餘下Jerald 還沒介紹的時候，她台上笑道：「差不多介紹完啦！」台下觀眾立刻回答：「仲有Jerald！」然後就演出Jerald參與製作的作品 〈哪裡〉。岑寧兒隨後登上巨型盒子的上面演唱〈夢遊〉，配合著輕快歌曲的節奏，樂迷也興奮得跟著節奏打拍子。在熱烈的氣氛下，接下來的時〈戒口〉有一群舞者到台上進行表演。岑寧兒搞笑地說：「唔好以為我會跳舞啊！」令台下觀眾人捧腹大笑。

在岑寧兒唱過〈戒口〉後，在台上說：「跟住落黎呢一位嘉賓，好難得喺加拿大番嚟。雖然佢係我表哥，我由細都係唱佢（Jerald）嘅demo，第一次唱和音都係佢搵我，但係我地唔係好多機會可以咁樣合作，所以我好開心好珍惜呢次機會！因為呢個音樂會中，Home 嘅feelings 好緊要，佢嘅出現對我嚟講實在太重要。」Jerald聽後十分感動，岑寧兒更表示特意挑選這一首她很喜歡的歌曲和他合唱，Jerald則往台前與岑寧兒合唱〈半張飛〉，觀眾也被場面氣氛感動。

在演唱〈Ride〉的時候，岑寧兒站於飛天板車吊台到達場地中心與觀眾作近距離接觸，一度坦言：「比我想像中高好多！」，隨後更與觀眾大玩合唱遊戲，打成一片。到音樂會尾聲，唱出〈我〉及

〈風的形狀〉，岑寧兒演唱會便告一段落，因為觀眾不肯離開，岑寧兒在第一次Encore唱出〈明天開始〉及 〈You and I〉，樂迷在完場後仍不肯離開，一直報以歡呼聲及Encore聲，岑寧兒最終二度Encore唱出〈 Maybe It’s for the Best〉後，第一場《Home is...》音樂會才正式結束。