岑寧兒開騷見陳蕾現身感動落淚　Encore自彈自唱回歸唱作⼈原點

岑寧兒《Home is...》⾳樂會2022於昨晚（25日）假九⿓灣國際展貿中⼼匯星Star Hall舉⾏，全場爆滿。踏入第三場⾳樂會，⽽⼀眾圈中⼈到場⽀持，包括：6號@RubberBand、陳可辛、COLLAR成員 Candy、So Ching、芯駖、Winka、Marf 及 Gao 等。

整個⾳樂會的概念是圍繞「家」的主題，當然也少不了親⼈的參與，岑寧兒不但邀請表哥Jerald從加拿⼤回港籌備⾳樂會，她更邀請 Jerald 在⾳樂會中擔任嘉賓，在這個⾳樂會中與親⼈⼀起「回家」。

岑寧兒介紹表哥Jerald。

演出《親愛的瑪嘉烈》末段的時候，陳蕾⾝穿⼯作⼈員服裝作準備，突然從台上升上巨型盒⼦為岑寧兒和⾳，全場氣氛熾熱，歡呼及尖叫聲不停。隨後合唱〈相信⼀切是最好的安排〉，陳蕾更⼀度感動落淚，陳蕾隨後更分享：「原本仲諗住我係可以為你舒緩岩岩果部份嘅情緒，點知我比你（岑寧兒）仲激動。」岑寧兒立刻上前安慰，⾒證⼆⼈之間的友誼，現場氣氛溫馨。

陳蕾⾝穿⼯作⼈員服裝作準備，突然從台上升上巨型盒⼦為岑寧兒和⾳。

岑寧兒逐⼀介紹台上的樂隊成員，介紹表哥Jerald的時候，她分享與Jerald往⽇回憶，某⼀天早上Jerald向岑寧兒求助，原來Jerald 把《⼈⾞誌》（陳奕迅的歌曲）的和⾳檔案刪除，Jerlad 直⾔當時情緒崩潰，幸好有表妹岑寧兒幫⼿才及時可完成歌曲。然後就演出Jerald參與製作的作品 《哪裡》。

在岑寧兒唱過《戒⼝》後，在台上笑⾔：「跟住落黎呢⼀位嘉賓，好難得喺加拿⼤番嚟。為左佢（Jerald）唔好只係唱⼀⾸歌，我決定要佢做成晚⾳樂總監。」岑寧兒更表示特意挑選這⼀⾸她很喜歡的歌曲和他合唱，Jerald則往台前與岑寧兒合唱《半張⾶》，觀眾也被場⾯氣氛感動。

Jerald則往台前與岑寧兒合唱《半張⾶》，觀眾也被場⾯氣氛感動。

到⾳樂會尾聲，唱出《我》及《風的形狀》，岑寧兒演唱會便告⼀段落，因為觀眾不肯離開，岑寧兒在第⼀次Encore唱出《明天開始》及《You and I》，樂迷在完場後仍不肯離開，⼀直報以歡呼聲及Encore聲，岑寧兒最終⼆度Encore的時候更拿起吉他，回歸唱作⼈原點，唱出由岑寧兒作曲填詞，陳奕迅原唱的歌曲《Run》後，第三場《Home is...》⾳樂會才正式結束。