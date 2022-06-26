聲生不息｜霍啟剛大談難忘2008北京奧運　冧讚郭晶晶：我的驕傲

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，晚上8點半在翡翠台播出。第十集特別以香港回歸25周年為主題，播出「港樂與我共此時」特輯。本集嘉賓陣容除有譚詠麟，還有《我的中國心》原唱人張明敏、霍啟剛、郭晶晶、鄭國江、歐陽震華、李亞男、麥長青。

李亞男都有亮相節目現場。（《聲生不息》節目畫面）

歐陽震華大談對於香港回歸的心情。（《聲生不息》節目畫面）

被視為模範夫婦的霍啟剛與晶晶，則暢談專屬他們的「奧運記憶」，提及 2008年北京奧運時，被問及感到驕傲的事情時，啟剛大曬「寵妻」風範，非常自豪的向著鏡頭說：「驕傲的事情是她吧，我為她而驕傲！」聽到老公這樣說，晶晶甜笑不已並說：「雖然不是我第一次拿奧運冠軍，但是在自己家門口拿冠軍的感受、意義是非常的不一樣，所以也給了我動力再參加多一屆奧運。我覺得我也很幸運，在自己運動員生涯高峰的時候，趕上了在自己國家舉辦奧運。」

霍啟剛與郭晶晶亮相節目大談難忘2008北京奧運。（《聲生不息》節目畫面）

（《聲生不息》節目畫面）

（《聲生不息》節目畫面）

未能親赴現場的張明敏相當有心，除以錄像形式分享當年參加「清華大學九七回歸Show」、與香港及內地大學生合唱的難忘回憶外，更為劉惜君及林曉峰的《我的中國心》壓軸演唱，別具意義！

張明敏以錄像形式分享當年參加「清華大學九七回歸Show」，與香港及內地大學生合唱的難忘回憶。

劉惜君及林曉峰唱出《我的中國心》。（《聲生不息》節目畫面）

麥長青則分享了在廣州擔任抗疫義工時的感人見聞，並向內地及香港所有醫護人員致敬：「我穿過防護衣，很熱很焗。我驗核酸時，剛好看到一名醫護人員可能是換班了或是吃飯，他一脫防護衣整個都濕透了。因為他們當了幾個小時的班，裏面全是汗水，所以我想在這裏向所有醫護致敬。」