林家謙8月紅館個唱下周二訂飛　34度着毛衣影8個鐘相：我都幾熱得

千呼萬喚，林家謙終於今年夏天決定開個人演唱會！第一次個人開騷，一係唔開，一開就紅館，認真勁爆！昨晚（27/6）林家謙於個人 IG 率先公佈重磅炸彈，開第一個人個人Show！《SUMMER BLUES 》8月24至26日，地點寫紅隧傍，十分搞鬼，7月5日號優先訂票，7月14日公開發售。



開三場！咁少？所以昨晚林家謙一出Post，歌迷已經跪求加場啦！大部份都喊住話終於等到啦，好感動，好激動，OMG，救命一開開紅館，一定要睇晒咁多場，亦有海外歌迷留言大叫跪求有Online騷睇。

而一班圈中友好，林一峰，陳凱詠、 陳蕾、黃淑曼、黃偉文、少爺占、何雁詩、林欣彤、Robynn Yip、林奕匡、藍奕邦等等紛紛留言恭賀，好友Tyson Yoshi留言：「好熱哩」；Serrini則留言道：「一演唱會十張海報你Set到個Standard好高。」有人就叫 Serrini，下次大佢，一影影20張！十分搞笑。

早前林家謙為演唱會拍攝海報，當日34度高溫下，大隊於一個梟無人煙的海邊，流著汗餵著蚊濕住身穿梭大海及樹叢之間，用了近8小時拍攝。熱到人都癲，林家謙仲要配合造型，穿上不同的外套，毛衣配搭，望見都戥佢痛苦。不過神奇地，林家謙全日似足外星人一樣，唔多覺流汗，他笑道，「係喎，還好喎，唔知點解，我都幾熱得嘅喎。哈哈。」

在拍攝期間，偶有玩水上活動的朋友經過，一發現是林家謙，即大叫：「嘩！林家謙呀！」便要等家謙上岸回來影合照，就連幫忙拍攝的船家都忍不住問：「林家謙呀，林家謙你係咪開演唱會呀？我要買飛呀，幫我買飛呀......我個女勁鐘意你。」十分搞笑。家謙當時因為消息要保密，所以唯有笑著亂答船家，「 哎也......佢知我哋影演唱會海報呀，佢R飛呀，咁點呀？ 哈哈，唔知呀......出年啦......多謝你。」

影了近千張照片，林家謙問，「哎呀咁多點揀，唔捨得唔用，可唔可以用晒？」最後一向破格的他，揀了十張照片出來做海報，他昨晚已於IG上公佈其中兩張，並說餘下有8張，今日（27/6） 凌晨5點開始於全港不同巴士站會見到，叫歌迷得閒就拍低上載至Instagram限時動態，再集合一個 Highlight ，儲齊10 張轉換成連續短片（Reel）標記他 ，便有機會得到他十張海報的限定道具。而林家謙自己今早就於IG限時動態率先分享自己第三張海報，寫上：「阿叔訓唔著出去食早餐見到，其餘靠（Repost）你哋啦。」謙迷們快啲去影啦！影完記得 TAG「@terencelam0903」。