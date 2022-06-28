聲夢傳奇2｜趙紫諾唱《說散就散》登熱門影片三甲　3日吸廿萬Like

《聲夢傳奇2》於過去的周六（25日）播出第三集，憑超班表現而被封「大魔王」的趙紫諾Sabrina獻唱高難度的《說散就散》，大晒厚實沉穩唱功，最終奪得全場最高分的23盞綠燈，成績一鳴驚人。趙紫諾現場的歌曲於當晚在無綫官方Youtube上架，已勁吸近十萬點擊次數。截至今早十時，趙紫諾Sabrina版本的《說散就散》累積點擊次數為216278，並吸引逾5400讚好及逾1700個留言，更由昨日開始穩守熱門影片第三位。

趙紫諾Sabrina憑靚聲震撼無數網民。

趙紫諾Sabrina在台上霸氣淡定。

對於趙紫諾Sabrina只有13歲便擁有如此超凡唱功，大批網友留言激讚：「不能想像13歲能唱到這水準，香港樂壇又多一位有實力新星」、「十妹妹絕對係今晚最好之表演，Vocal的爆發力量表露無遺」、「13歲就唱得這麼好，實屬驚人，深深被你的歌聲打動了」、「根本超晒班，可以直接出道！」

趙紫諾獻唱《說散就散》的影片累積點擊次數為216278，成為YouTube熱門影片第三位。

趙紫諾Sabrina亦有在Instagram上載比賽當日的照片，並透露很喜歡《說散就散》這首歌，能夠將歌曲帶上舞台感到很幸福。趙紫諾更公開感謝導師林奕匡（Phil）的教導：「多謝你在這首歌裡的指導，凌晨兩點多都在給我發錄音，任何想問的或者有問題的都可以問你真的好感激。」林奕匡則回覆謂：「So proud of you dear！never stop believing in yourself！ Looking forward to your upcoming performances！（為你感到驕傲，永遠不要停止相信自己，期待你之後的表演。）」

而與同集首位被踢出局的學員Crystal的任暟晴Jasmine，則於IG上載與Crystal一起安坐家中收看第三集的短片。兩人不但看至眼濕濕，任暟晴Jasmine肉緊地不斷皺眉、扁嘴及撥頭髮、Crystal則數度以抱枕遮眼不想面對，兩人表現均相當可愛。對於好友出局，任暟晴Jasmine有感而發地留言：「好感恩識到你，好感恩一開始audition有撩你講嘢，好開心你喺聲夢舞台畀到我哋一個咁好嘅表演，完全無留低遺憾，喺台底睇住你笑得咁開心，我好感動，我會繼續帶住你上台幫你圓夢，你要繼續唱歌，你對我真係好重要，愛你嘅Jasmine。」

兩人真摰的閨密情令人羨慕又佩服，連泳兒都忍不住留言：「你哋呢對CP會唔會太恩愛啊？」另Jasmine獻唱的《玉蝴蝶》同樣備受網友喜愛，點擊次數截至今早十時已逾97,000；而Jasmine於第一集獻唱的升Key版《一加一》，亦已累積逾100,000點擊次數，實力不容忽視。