聲夢傳奇2｜有學員各方面表現強差人意　激到JW超肉緊大嗌救命

《聲夢傳奇2》即將於星期六晚播出的新一集，六位導師包括Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）以及林奕匡（Phil）繼續派出一名學員踏上舞台獻唱，分別為江廷慧（Vivian）《Dangerous Woman》、陳昊廷（Timothy）《你瞞我瞞》、文佐匡（Sean）《Why You Gonna Lie》、李茵彤（Desta）《屈機》、蕭呈謙（Nicole）《You Raise Me Up》及彭家賢（Zayden）《愛與誠》。

趙紫諾Sabrina於上集奪得23盞綠燈，成為大贏家。

除有兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）進行點評，還有25名來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審，各人於每位學員演出後會即時給予綠燈（合格）／紅燈（不合格），每集六位之中獲得最少綠燈者將會被淘汰，今集亦繼續有「聲夢」畢業生在場為師弟師妹打氣。

《聲夢》畢業生都有現身支持一眾學員。

究竟係邊個奪得23盞綠燈呢？

之前被睇低一線的男學員，今集將陸續彈出及抬頭，三人當中更有兩人獲得超高分數。上集Gin Lee親授任暟晴Jasmine演唱《玉蝴蝶》技巧觸動網民，加上面對淘汰賽壓力，六位導師今集將各出奇謀協助學員「我超越我」，當中以「虎媽」JW最為肉緊。

究竟Timothy發生咩事，激到JW超肉緊大嗌救命？

JW落盡奶力教導Timothy。

由於有感今集出戰的Timothy無論唱腔、假音及咬字均強差人意，JW大嗌「救命」之餘，更七情上面落盡奶力教導Timothy。當Timothy演唱完畢，JW更Sales上身利誘現場評審畀綠燈，Gimmick十足，JW說：「佢下一Round隻歌變咗另一個人，如果你撳綠燈，包你第二Round會WOW！」

Timothy的表現會否有改善？

至於有豐富導師經驗的二汶，除對Nicole採取「信心提昇大法」，又與三位組員進行「課堂式」及「實地考察式」教育，讓組員能「速食」其累積多年的實戰經驗，具體掌握面向觀眾的黃金角度、及深入了解四面台的難度。

今集Gin Lee亦為學員拿出了意想不到的秘密武器，更大晒香肩教Vivian如何跳出女人味，似乎單看導師們如何鬥法，已值回票價。

點擊下圖看JW的肉緊表情包：