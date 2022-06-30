Supper Moment新歌賀香港回歸25週年　歌詞充滿愛與正能量

為了賀明天（7月1日）香港回歸25週年，不少演藝界的朋友也以不同形式，和大家一起慶祝這個值得紀念的日子，而樂隊Supper Moment 也特別創作了新歌《共創新篇》，作為今次回歸25週年的獻禮歌曲。

Supper Moment 也特別創作了新歌《共創新篇》。

新歌《共創新篇》已於剛舉行的「灣區書屋音樂之夜：灣區放歌向未來」活動正式推出，而此曲的MV於亦已正式上線，MV畫面上穿插著香港、廣州兩城市的繁榮勝景，配合Supper Moment充滿激情的演繹，充分展現著粵港澳大灣區的青春朝氣與蓬勃活力。

Supper Moment表示能與劉卓輝老師合作非常驚喜。

《共創新篇》由Supper Moment作曲，曾和張學友、Beyond、黎明等合作的劉卓輝填詷，Supper Moment四子表示與劉卓輝老師第一次合作非常驚喜：「當我們第一次看到卓輝老師寫的詞，就感受到了歌詞字裡行間滿滿的愛與正能量。」Supper Moment表示一直想創作一首意境很寬廣的歌曲，其中他們最喜歡的一句歌詞是「The Lion Rock Never Sleeps」，這句其實源於「The City Never Sleeps」。他們希望通過這首歌，為暫時遇到困難的人們加油打氣，共創美好新篇。

MV拍攝地點為廣州南豐朗豪酒店以及華廈大酒店的天台。

這首歌的MV拍攝地點為廣州南豐朗豪酒店以及華廈大酒店的天台，據悉這是Supper Moment第一次在那麼高的地方拍攝MV，也是第一次在廣州拍攝MV。他們說自己非常喜歡天台這個特別的環境，看著如此開闊的風景，去演繹這首歌曲，心情更加豪邁。而總導演Simon也表示，特別選景在這廣闊的地方，更能表達出歌曲的意境，用音樂喚起大家攜手並肩、憧憬未來，同心創建美好新篇章。而四位音樂人更是希望如果以後有機會，希望在大灣區舉辦一場真正的天台演出，讓音樂飄揚在大灣區的天空。近期Supper Moment正在內地多個城市開展巡演，首站廣州一經開票便出現了秒罄的火爆場面。Supper Moment表示未來將投注更多時間在粵港澳大灣區發展，為當地不同地區的樂迷帶來更多精彩的音樂。