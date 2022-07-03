聲夢傳奇2｜蕭呈謙樣靚聲甜網民勁睇好　監製徐浩讚有歌手氣息

《聲夢傳奇2》昨晚八點半於翡翠台播出第四集。六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）派出第二輪學員，分別為江廷慧Vivian《Dangerous Woman》、陳昊廷Timothy《你瞞我瞞》、文佐匡Sean《Why You Gonna Lie》、李茵彤Desta《屈機》、蕭呈謙Nicole《You Raise Me Up》、及彭家賢Zayden《愛與誠》。由兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）進行點評，及25名來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審。六位之中獲得最少綠燈者將會被淘汰。

本集焦點落在分別獲得23盞及22盞綠燈的Zayden和Vivian身上，還有兩名「黑馬」彈出。因「靚仔」獲導師泳兒睇中的文佐匡Sean，一出場即Chok出型爆表情動作又唱又Rap，獲得 19盞綠燈，是全晚排第三的好成績。製作組更披露了Sean「外型內騰（雞）」一面，被指是「Hugo 2.0」的他，除了上台表演，其他時間都是驚驚青青，有頗大「反差萌」。評審則認為Sean外型夠殺有餘，只是尚欠信心，唱片監製譚國政謂：「你唔夠放。你咁靚仔，唔使驚！」

徐浩讚蕭呈謙Nicole有歌手氣息。

另外，有聲樂底子、被二汶指有潛質去到「山口百惠」Level兼具備冠軍相的蕭呈謙Nicole，雖然被指未能駕馭高音，只奪得14盞綠燈，但獲不止一位評審大讚有潛質，唱片監製徐浩謂：「你係唯一一個有歌手氣息嘅。」網民則普遍認為蕭呈謙Nicole唱功有待改善，但並不否認她樣靚聲甜兼夠晒Sharp：「化咗妝好靚女」、「有樣又聽得吓」、「好正好sharp」 。