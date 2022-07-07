怪奇物語4｜Eddie彈奏《Master of Puppets》 Metallica讚超震撼

期待了三年，Netflix王牌美劇《怪奇物語》（Stranger Things）完整第四季終於回歸。本季新加入的角色及終極Big Boss現身，不只為劇集添加了暗黑的氛圍，更增加了劇情推進，成為系列中最出色的一季。

怪奇物語4｜Spotify與Netflix聯手合作 推出顛倒世界專屬歌單

劇迷大讚第四季是系列中最出色的一季。（《怪奇物語》劇照）

*以下內容含劇透，請斟酌觀看。

第四季將會一分為二推出，上半部於日前（27/5）上架，下半部則在7月1日回歸。（《怪奇物語》劇集海報）

在本季亮相的新角色Eddie Munson（Joseph Quinn飾）在劇中展現搖滾浪子的形象，但強勢的外表其實內心柔軟，火速成為劇迷最喜愛的角色之一。在本季大結局中，一眾主角走進「顛倒世界」與Vecna決一死戰。

Eddie Munson（Joseph Quinn飾）在屋頂上熱血地彈奏殿堂級重金屬樂隊Metallica的經典作品《Master of Puppets》。（《怪奇物語》劇照）

Eddie Munson（Joseph Quinn飾）在劇中展現搖滾浪子的形象，但強勢的外表其實內心柔軟，火速成為劇迷最喜愛的角色之一。（《怪奇物語》劇照）

Eddie與Dustin負責引開魔蝙蝠（Demobats），期間Eddie在屋頂上熱血地彈奏殿堂級重金屬樂隊Metallica的經典作品《Master of Puppets》，最終Eddie為了對付怪獸而壯烈犧牲，死在Dustin的懷中，令大批劇迷大感心痛。

飾演Eddie的Joseph Quinn在這一幕親身演繹Metallica的作品，讓這首1986年的經典歌曲重新登上音樂排行榜的頭15名位置。對於經典作再次重現眼前，Metallica在Instagram上載了該片段，並大讚《怪奇物語》團隊將歌曲提升至另一層次：「The Duffer Brothers（劇集創作人）將音樂融入《怪奇物語》，並提升到另一層次。對於不只在劇中包含《Master of Puppets》，而且圍繞歌曲建立起如此關鍵的場景，我們感非常興奮，看到最終結果我們感到極為震撼。」Metallica更讚揚了Joseph Quinn的結他獨奏非常出色。