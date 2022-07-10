聲夢傳奇2｜趙紫諾首公開獻唱實力超班　提偶像Yumi秒變怕醜粉絲

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》23位學員，今日（10日）現身銅鑼灣商場，除了與粉絲見面，「學員人氣榜」的頭三位任暟晴（Jasmine)、趙紫諾（Sabrina）及女團XiX分別獻唱，答謝觀眾對她們的支持。

《聲夢傳奇2》23位學員今日一起出席粉絲見面會。（梁碧玲攝）

趙紫諾在獻唱期間音樂突然停頓。（梁碧玲攝）

在人氣榜排第二的趙紫諾Sabrina現場唱出奪得23盞燈的《說散就散》，不過在獻唱期間現場音樂一度停頓，而台下粉絲立即為她歡呼打氣。雖然只有13歲，趙紫諾並沒有緊張，最後還以超水準完成表演。就連師姐潘靜文（Sherman）看到趙紫諾Sabrina的演出都驚訝問：「你真係13歲？」

趙紫諾Sabrina淡定完成演出。（梁碧玲攝）

趙紫諾Sabrina樣子甜美。（梁碧玲攝）

趙紫諾Sabrina接受《香港01》訪問時，透露首次在公開場合看到支持聲夢學員的粉絲非常感動，亦非常感激大家抽空前來打氣：「當我聽到大家在叫我的名字時，真的非常感動。」對於剛才在獻唱時遇上小意外，但最後自己盡最大能力完成整個演出。趙紫諾Sabrina直言嚇了一跳，因為沒想過會發生這事件，但回到後台才開始感到緊張：「不過今次是一個很好的學習經驗，如果將來發生同樣事情，我能學會不害怕。」

趙紫諾Sabrina指今次參與《聲夢傳奇2》令自己獲益良多。（梁碧玲攝）

問到何時開始學習唱歌，擅長彈鋼琴的趙紫諾Sabrina透露唱歌原本只是興趣，直到10歲才開始上堂。而今次參加《聲夢傳奇2》讓自己獲益良多，學到的在未來數十年都非常有用，亦非常感激郭偉亮（Eric Kwok）、Hanjin及林奕匡所教導的所有。

提到在節目中表示自己很喜歡鍾柔美（Yumi），趙紫諾Sabrina立即掩著臉害羞地表示自己在看《聲夢傳奇》時已經很喜歡Yumi：「令我印象最深刻的是（Yumi唱的）《狂野之城》，我超喜歡那個演出，到現在我還會重複收看。」而今次參賽期間幸運地認識了Yumi，大讚對方友善有甜美，令自己更加喜歡對方：「她（Yumi）鼓勵了我，教我在台上不用緊張。記得有次綵排時，她教我不要被其他事分散注意力及相信自己。」