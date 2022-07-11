衛蘭演唱會｜鍾舒漫被狠批分享太長騎劫紅館　第二場只唱不說話

衛蘭（Janice）於周六（9日）起舉行一連三場紅館演唱會《Janice Vidal “Be Still Live” 2022》，雖然在演唱會上大騷靚聲，又唱出《大哥》、《離家出走》、《My Love My Fate》、《心亂如麻》等經典作品，但卻被網民指出詩歌的比例太多，兼且批評有份一同上台表演的鍾舒漫（Sherman）太長氣講足15分鐘的失聲經歷騎劫Janice的演唱會。昨晚（10日）第二場演唱會中，Sherman同樣有出場表演，但她今次已經收到網民訴求，只唱不說話。



衛蘭於周六（9日）起舉行一連三場紅館演唱會《Janice Vidal “Be Still Live” 2022》。（相片提供Hung）

第一場演唱會之後，有網民留言向Sherman反映，希望她上台發言時可以盡量簡而精：「紅館表演時間真係好寶貴，明白你好難得可以上到呢個舞台，但觀眾想聽多一個簡而精嘅分享，如果嚟緊呢兩晚都有你嘅話，麻煩你留意吓！」Sherman亦對此對應表示會盡量改善：「收到，昨晚的確有緊張和emotional，沒有控制得好，相信今晚會有改善，謝謝你！」

有網民留言向Sherman反映，希望她上台發言時可以盡量簡而精，她亦回應表示會改善。（IG圖片）

鍾舒漫在台上分享過長被觀眾批騎劫演唱會。（相片提供Hung）

Sherman昨晚與衛詩（Jill）、鍾舒祺、黃宇希（Shimica）及Reanna一同與Janice演唱《所以我愛》，相比起第一晚的超長氣分享，第二日她只簡單講幾句就收聲，明顯收到大家的訴求！