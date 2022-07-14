01心意慈善Music Live｜賞您睇Live 得獎者結果公布

「01心意」發起慈善Music Live 網上直播音樂會，以群星音樂力量籌款，讓有需要的弱勢社群及流浪動物，獲得醫療和生活上的援助，在困境中帶來曙光，即刻購票支持！同時，歡迎各位觀眾於直播期間，捐款支持是次活動的兩間受惠機構「香港01眾樂基金」和「大樹下善待動物庇護站」。

是次「賞您睇Live」活動送出10張慈善門票，參加者需回答【您最喜愛哪位參與「01心意」慈善Music Live的嘉賓？】並填妥會員帳戶頁。經過小編核實和一輪評審後，挑選出10個最令人印象深刻的分享，得獎者如下（排名不分先後）：

第一位得獎者

姓名：V**** L**

「梗係P1X3L啦🥰🥰🥰

因為佢哋真係好正呀😍😍😍

Phoebus高大又靚仔，新歌”漸漸地”超好聽👍🏻

George rap又正，眼大大芝娃娃🤩

Marco 搞笑又得，唱歌跳舞又得，完全反差萌😆

佢哋三子真係好努力，希望有機會可以係現場支持佢哋」

第二位得獎者

姓名：D***** Y***

「P1X3L，因為佢地好努力但一直冇乜人認識，其實佢地d歌同節目都好出色，但就係冇乜人留意到佢地。好想大眾見到佢地嘅才華，希望終有一日好多香港人都知道有一個組合叫P1X3L，同埋識讀佢地個組合名」

第三位得獎者

姓名：C*** Y** Y***

「Rubberband，因為由未拍拖，到結婚，到生左小孩都係聽住佢地歌成長，陪伴好重要，等於佢地組員互相支持，鼓勵，堅持音樂夢先能夠做到咁出色，咁多支持者，証明Rubberband音樂除左好聽，亦能打動到大家，我地一齊支持到最後。」

第四位得獎者

姓名：W*** S** K****

「我喜愛Rubberband，原因是他們的唱功極佳，歌曲旋律動人，歌詞勵志，亦是廣大音樂愛好者喜愛的組合。」

第五位得獎者

姓名：W*** L** M***

「我最喜愛七師傅😊因為七師傅總是爲我們帶來歡樂與正能量👍七師傅每次出場都爲我們帶來意想不到既驚喜與演出，希望有機會一睹七師傅在慈善Music Live的精彩演出。」

第六位得獎者

姓名：F*** L** M**

「七師傅，自從呀七出現咗喺呢個圈中⋯⋯我嘅生命從此改變充滿生機，每每有呀七出現就充滿歡笑！充滿正能量！佢真係好有喜感！非常有感染力能夠帶起周邊嘅歡樂氣氛！充滿正能量！」

第七位得獎者

姓名：D** L** Y**

「最喜愛Rubberband，因為他們的歌曲編曲多元化，歌詞內容豐富及正面，每次live也十分精彩和充滿正能量，聽著或看著也往往令我感動。」

第八位得獎者

姓名：K*** K*** F***

「最喜愛RUBBERBAND，他們除左歌聲動聽，又懂得作曲作詞，他們出品的歌，很多都含有意義的意思，可讓歌迷借鏡」

第九位得獎者

姓名：C*** L**

「我最喜歡Cloud，因為她好有自己的個人風格，樣子亦相當甜美，望住佢個樣細聽著她的歌曲，真係一大享受。」

第十位得獎者

姓名：L** L** S***

「我最喜愛七師傅，因為她夠真、夠搞笑、夠出位、人氣旺盛，唱歌及發放笑彈之娛，更可預測運程，娛樂性豐富，有視聽之娛，也看得我很開心！」

*活動受條款及細則約束。

所有得獎者將於2022年7月14日或之前收到得獎電郵，內附免費觀賞「01心意」慈善Music Live的線上門票。