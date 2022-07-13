黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍終見樣　新MV竟邀陶大宇獻聲兼跳舞

黎明為旗下新人Sophia推出EP。（IG圖片）

黎明04年成立公司AMusic，曾先後捧紅Janice（衛蘭）、衛詩、JW（王灝兒）、JC（陳詠桐）等靚聲女歌手。近日再度推16歲女新人Sophia雅荍，獨特聲線演繹兩首不同風格的新歌。7月12日推出《AH-HA》Official MV， Sophia雅荍首次露樣，配合歌曲輕快的音樂節奏一邊唱歌一邊跳舞，更請來神秘嘉賓陶大宇獻聲兼跳舞。

7月12日推出《AH-HA》Official MV， 黎明旗下女新人Sophia雅荍首次露樣。

《想想元宇宙》是 JC 首次作曲給師妹Sophia 演繹的作品，曾有網民關注《AH-HA》歌中的男聲是誰:「想知道中間穿插左兩次”sayonana o”嘅男聲係邊位？」但在Official MV就解開了網民的疑惑，是次陶大宇於MV中驚喜客串，與Sophia雅荍邊跳舞邊唱 「SOYONANA O」，相當合拍。

是次陶大宇於MV中驚喜客串，與Sophia雅荍邊跳舞邊唱 「SOYONANA O」，相當合拍。

是次陶大宇於MV中驚喜客串，與Sophia雅荍邊跳舞邊唱 「SOYONANA O」，相當合拍。

是次陶大宇於MV中驚喜客串，與Sophia雅荍邊跳舞邊唱 「SOYONANA O」，相當合拍。

是次陶大宇於MV中驚喜客串，與Sophia雅荍邊跳舞邊唱 「SOYONANA O」，相當合拍。

黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍在《AH-HA》Official MV首次露樣。

黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍在《AH-HA》Official MV首次露樣。

黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍在《AH-HA》Official MV首次露樣。

黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍在《AH-HA》Official MV首次露樣。

黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍又唱又跳。

黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍又唱又跳。

黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍又唱又跳。

黎明旗下16歲女新人Sophia雅荍又唱又跳。

是次陶大宇於MV中驚喜客串，與Sophia雅荍邊跳舞邊唱 「SOYONANA O」，相當合拍。

是次陶大宇於MV中驚喜客串，與Sophia雅荍邊跳舞邊唱 「SOYONANA O」，相當合拍。

是次陶大宇於MV中驚喜客串，與Sophia雅荍邊跳舞邊唱 「SOYONANA O」，相當合拍。