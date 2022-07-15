張繼聰新歌《一個人的武林》　男人四十的不惑

繼今年1月發佈單曲《末日先鋒》後，張繼聰的「回歸」音樂之旅繼續進發，今日（15/7）再度發佈另一首「佬味」甚濃的作品《一個人的武林》，和歌迷分享這個只有自己的修羅場，箇中沒有腥風血雨，刀光劍影，在這裡敵人只有自己，修煉的是自己面對世事艱難的心態。

張繼聰「回歸」音樂之旅第二首作品《一個人的武林》。（網上圖片）

談到創作《一個人的武林》，經歷了一段橫跨幾年的歷程，話說張繼聰在幾年前已寫好亦錄好這首歌，但沒有推出，直至今年張繼聰回顧這首作品，決定將它重新編曲，小克亦因應張繼聰心境的轉變而修改過歌詞，最後才再度錄音推出。歌曲主要隨著張繼聰的人生起跌而改變：「這幾年我經歷過一道很困難的人生課題，曾經令我沮喪，但也令我明白人生中的一些痛苦，是無可避免，亦沒有任何解決方法，你只能硬著頭皮去承受，而這個『硬食』的過程，是一個信念的考驗：即使被受指責，你仍能相信自己嗎？」

歌曲主要隨著張繼聰的人生起跌而改變：「即使被受指責，你仍能相信自己嗎？」（網上圖片）

這個只有一個人的武林，在張繼聰的腦海裡是一片竹林，而自己就像是在林中修行的劍客。「武林令人想起鬥爭，腥風血雨，但我的這個武林只得我自己一個，鬥的是自己修為，如何能在經歷一些苦澀後，仍能豪邁地走下去。」人有時不需要和他人競爭，我們要贏的最後不過是自己，戰勝自己的軟弱，能夠從不開心之中走出來。

再度與填詞人小克合作，除了因為大家年紀相若，張繼聰亦覺得他和小克對這個世界和宇宙的看法相近。他們由二十多歲認識，到現在大家都步入四字頭，曾參與對方人生中重要的經歷，很多事情不用說都能互相了解。《一個人的武林》這個題目，是小克為張繼聰創作的：「我總是將一些很籠統的題材，即一個大致方向告訴小克，他就會為我度身訂造一個很好的角度去演繹這些想法。」幾年前，張繼聰仍未走出傷感，令他當時一度放下了這首歌，但隨著時間過去，他終於放開了一些經歷，幾年後換上令一種心境再次演唱這首歌。