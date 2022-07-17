李克勤綜藝總播放量近九十億 總冠軍導師回歸《中國好聲音》

李克勤上季擔任《中國好聲音》導師，成功捧紅了伍珂玥。

李克勤近年曾參與《蒙面歌王》、《我是歌手》及《我們的歌》等音樂綜藝節目，而在《我們的歌》中，克勤與周深的組合更成功逆襲，奪得總冠軍。而去年克勤首次為《中國好聲音》第十季擔任導師，隨後又參與《聲生不息．港樂季》。李克勤的綜藝片段，就不經不覺經常在網上出現，粗略估計他有份演出的《我們的歌》、《中國好聲音》及《聲生不息》總播放量接近九十億，是一眾香港歌手之冠，成績斐然。

李克勤與周琛合唱橫掃全國，網友更封他們為神仙合唱。

而李克勤亦將會為新一季的《中國好聲音》擔任導師，他上季就成功捧紅了伍珂玥，實力及話題性都極具份量。所以從年初開始，節目組已經不停誠意邀請克勤，希望他再次為新一季的節目擔任導師，雖然他十分重視家庭，本希望完成《聲生不息》後便回港跟家人共聚，不過最後克勤亦被他們的誠意打動，加入節目。而《中國好聲音》亦官方公布了導師陣容，包括：李克勤、梁靜茹、李榮浩、廖昌永，更有劉德華擔任「見證人」。

克勤在許多舞台上展現了他零瑕疵的音色和絕對的演唱實力，但《中國好聲音》卻讓人看到克勤可愛真摯的另一面。去年作為萌新導師的他，每到搶人拉票環節還會緊張得手舞足蹈，今年以冠軍導師的身份回歸，再碰到心儀學員，憑借克勤「吃了CD」般的精湛唱功，加上一句「去年的冠軍是我帶出來的」，搶人戰鬥力直接加倍。