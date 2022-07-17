聲生不息｜楊千嬅睇好炎明熹勇闖紅館開騷：年紀小但情商很高

由無線及芒果TV合作製作的真人音樂綜藝節目《聲生不息》，今日（17日）播出「金曲盛典」下集。最後一集香港版《聲生不息》長達2小時45分鐘，克勤隊及千嬅隊將完成餘下兩個半回合的金曲對決，而楊千嬅與炎明熹獲頒「薪火傳承獎」。

楊千嬅與炎明熹獲頒「薪火傳承獎」。

千嬅與Gigi手拖手上台，千嬅一開口便說第一天見到Gigi，就像見到剛出道的自己：「從她身上，我看到勇氣，她是一個人到香港唸書，然後一直追逐自己的夢想，年紀那麼小但是情商很高，有時候排兵佈陣關係，Gigi不一定得到自己想唱的歌，但是每次我問她的想法，Gigi永遠跟我說：『我可以』。我可以感受到她對工作的珍惜，對舞台的尊重，我在你身上也學到很多東西，看到當初自己演出的初心。」

千嬅指第一天見到Gigi，就像見到剛出道的自己。

千嬅更睇好Gigi終有一天能踏上紅館舞台：「幾個月的相處，但回憶是一輩子的，我希望我們下次相遇，是你在紅館的演唱會！」Gigi則指自己經常向千嬅老師問問題，而千嬅則會每一條都用心回答，並會於Gigi每次出場前提醒她放鬆和送上「愛的抱抱」。是集更曝光了千嬅「人緣極佳」一面，千嬅隊成員將逐個在鏡頭面前訴說對千嬅隊長的愛，更會輪流暢談千嬅窩心位。

Gigi覺得好感動。

千嬅表示在Gigi身上亦學習了很多。

另外，經常在節目獻唱冷門廣東歌、備受香港及內地觀眾關注及欣賞的筆筆，獲大會司儀何炅及祖藍盛讚獲頒「寶藏金曲推廣大使」實至名歸，何炅更踢爆祖藍從第三集開始已一再感嘆：「筆筆聽港樂聽太多了，她每次選曲都有獨特的審美。」在一片歡呼聲下上台領獎的筆筆，笑指每次選擇獻唱金曲時，都是與節目組的角力戰，言辭間更盡顯對廣東歌的熱愛：「非常感謝節目組每次的Battle也讓我贏，其實一直以來翻唱過很多廣東歌，因為自己不是很喜歡重複翻唱的人，特別是來到這個舞台，還是希望能夠讓更多的人聽到好的廣東歌，認識到更多很好的音樂人和創作歌手。謝謝有那麼多好的港樂誕生。」