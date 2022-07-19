奧瑪花曼女兒Maya憑《怪奇物語》爆紅　新歌獲讚有才華MV全裸上陣

奧瑪花曼（Uma Thurman）與前夫伊芬鶴基（Ethan Hawke）的女兒Maya Hawke，憑Netflix人氣劇《怪奇物語》（Stranger Things）中飾演Robin一角而爆紅，除了因為星二代而受矚目，Maya演而優則唱，寫下了不少高質音樂作品。繼2020年推出首張個人專輯《Blush》，Maya即將於9月發行第二張專輯《Moss》，日前率先推出了新歌《Thérèse》。

Maya即將於9月發行第二張專輯《Moss》，日前率先推出了新歌《Thérèse》。（IG圖片）

多才多藝的Maya親自擔任填詞，而新歌《Thérèse》的MV亦於昨晚在YouTube首播。MV畫面非常大膽，亦有不少在野外交歡及「多人運動」的場面，而Maya亦有全裸上陣。雖然畫面尺度極大，但呈現手法唯美。

Maya接受訪問時透露，新歌主要想傳達的訊息是孤獨感是最糟糕的事，當大家經歷被青春期和文化壓垮後，大家都不再做自己，而是開始嘗試扮作其他人一樣。《Thérèse》的創作靈感來自現代畫家巴爾蒂斯（Balthus）於1938年的畫作，透過歌曲來表達自己作為兩位巨星奧瑪花曼及伊芬鶴基的女兒，成長時期一直被外界過分關注的感受。