金曲頒獎禮｜鮑比達奪香港金曲榮譽大獎　自言未過氣：團火仲燒緊

由香港電台與無綫電視（TVB）首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》，頒獎禮將於本周日（24日）假無綫電視無綫電視舉行。今日（19日）下午，大會率先公布「香港金曲榮譽大獎」得主。

鮑比達奪香港金曲榮譽大獎。

獎項由署理廣播處長施金獎及無綫電視星夢娛樂集團總裁何麗全頒發。

「香港金曲榮譽大獎」由著名音樂人鮑比達（Chris Babida）奪得，他在台上指知道很多年輕朋友可能未聽過鮑比達這個名字，但自己自80年代開始已經做音樂，亦做過很多音樂：「我心入面嘅火係我爸爸畀我，記得細個佢同我講，如果要做音樂，一係唔做，一係就要做到最好，咩都要做，我團火中燒緊！」

鮑比達直言未來會繼續做好音樂。

鮑比達透露做音樂一直都有種使命感，為了做好音樂亦先後去了台灣及北京發展，亦很榮幸能為2008年北京奧運打造火炬接力主題歌《點燃激情傳遞夢想》。而現時回到香港仍然想繼續做音樂：「我未過氣，仲學習緊，做音樂有兩種，一種係理論，一種係有創作力，有sense，做音樂係畀人聽，要控制得好好，要有感覺。」更指聽音樂不要只局限聽一個地方，要聽全世界的音樂：「音樂唔係咁簡單，係好有挑戰性，我嘅火仲喺度，希望繼續做音樂，做得幾多做幾多。」

一眾年輕歌手及電台DJ一同出席記者會。

現年72歲的樂壇教父鮑比達出道至今與大量歌手合作過，除了已故巨星羅文、梅艷芳、張國榮、陳百強，還有譚詠麟、徐小鳳、許冠傑、林子祥、林憶蓮等，亦是紅館演唱會首個演唱會音樂總監。創作過及擔任編曲的經典歌，包括有《今宵多珍重》、《喝彩》、《愛如潮水》、《零時十分》、《新不了情》等。