金曲頒獎禮｜鮑比達奪香港金曲榮譽大獎 自言未過氣：團火仲燒緊
撰文：關穎賢
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由香港電台與無綫電視（TVB）首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》，頒獎禮將於本周日（24日）假無綫電視無綫電視舉行。今日（19日）下午，大會率先公布「香港金曲榮譽大獎」得主。
「香港金曲榮譽大獎」由著名音樂人鮑比達（Chris Babida）奪得，他在台上指知道很多年輕朋友可能未聽過鮑比達這個名字，但自己自80年代開始已經做音樂，亦做過很多音樂：「我心入面嘅火係我爸爸畀我，記得細個佢同我講，如果要做音樂，一係唔做，一係就要做到最好，咩都要做，我團火中燒緊！」
鮑比達透露做音樂一直都有種使命感，為了做好音樂亦先後去了台灣及北京發展，亦很榮幸能為2008年北京奧運打造火炬接力主題歌《點燃激情傳遞夢想》。而現時回到香港仍然想繼續做音樂：「我未過氣，仲學習緊，做音樂有兩種，一種係理論，一種係有創作力，有sense，做音樂係畀人聽，要控制得好好，要有感覺。」更指聽音樂不要只局限聽一個地方，要聽全世界的音樂：「音樂唔係咁簡單，係好有挑戰性，我嘅火仲喺度，希望繼續做音樂，做得幾多做幾多。」
現年72歲的樂壇教父鮑比達出道至今與大量歌手合作過，除了已故巨星羅文、梅艷芳、張國榮、陳百強，還有譚詠麟、徐小鳳、許冠傑、林子祥、林憶蓮等，亦是紅館演唱會首個演唱會音樂總監。創作過及擔任編曲的經典歌，包括有《今宵多珍重》、《喝彩》、《愛如潮水》、《零時十分》、《新不了情》等。