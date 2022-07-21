MC張天賦挑戰港式中國風　新歌《老派約會之必要》MV兩造型成焦點

MC張天賦在出道的第二年堅持作出新嘗試，繼風格與前作迥然不同的《小心地滑》，再與監製徐浩挑戰不同的曲風。新歌《老派約會之必要》的團隊嘗試揉合MC擅長的R&B及從未接觸過的中國風，創建一種古今交融的「港式中國風」。

MC推出新歌《老派約會之必要》。

MC自言一直對中國風歌曲情有獨鍾，渴望擁有一首屬於自己的中國風歌曲。有次與多年好友亦對中國風有特別感覺的另一作曲人GooChan一起寫歌時，無意中聽過他的半首Demo，MC一聽愛上，於是二人便一起完成整首歌的旋律。

MC新歌首次挑戰港式中國風。

MC在創作過程中忽發奇想，認為歌曲可以滲透「穿越」的元素，決定當旋律進入副歌時才突然變調為中國風。而編曲人GooChan及黃兆銘也作出相應的設計，在進入副歌時才加入古箏等中樂樂器，令歌曲的層次更豐富。Wyman的歌詞亦配合「穿越」的意念，在副歌之前描寫「現代」的時空，但在副歌的部份便將時空變成「古代」。而根據Wyman所說，《老派約會之必要》取材自作家李維菁的一篇同名散文，歌詞的大意亦與原文相約。

MC早前忙於拍攝電影《夜校》，日夜癲倒每日由傍晚拍攝至清晨，但仍為了新歌犧牲睡眠在電影空檔期拍攝MV。加上MC為配合歌曲「穿越」民初意境，在氣溫高達36度下用擔挑來來回回，體力透支差點中暑，幸好休息一會後回復精神繼續拍攝。

MV中MC以民初造型與女主角演繹甜蜜溫馨片段，中段造型一變，黑超黑帽黑西裝全黑造型令粉絲紛紛留言大叫有型又好笑！是次MV女主角再度找來曾於另一首歌曲合作的網絡紅人Hazel Lam，二人雖曾合作但亦不算熟絡，今次導演要求演繹靠近餵飯的情節，令二人感到非常尷尬，更拍了十多take導演才收貨。

MC笑言聽到導演嗌good take一刻有如釋重負的感覺！雖然兩人都是在極度缺乏睡眠下進行拍攝，不過二人很快就進入狀態，MC更非常精靈，全程邊拍MV邊拍vlog記錄笑料花絮，其中一幕女主角要寫書法，MC就趁機貪玩用毛筆寫上英文字。雖然拍至深夜又不停被蚊咬，但MC對拍攝感滿意，期望歌迷會喜歡他的新嘗試。