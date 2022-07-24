香港金曲獎｜炎明熹奪女新人金獎　實力驚人被睇好成天后接班人

由香港電台與無綫電視（TVB）首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》，頒獎禮將今晚（24日）假將軍澳電視廣播城舉行。現年17歲的炎明熹（Gigi）奪得新人獎「香港金曲女新人奬」金獎，是繼新城及叱咤樂壇頒獎典禮後再次奪獎。

原名王佳恩的Gigi就讀聖安當女書院，早在在12歲時在家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數。她曾在2018年，的《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍和觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍，實力非凡。Gigi在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹，憑實力成為《聲夢》三料冠軍。

Gigi憑實力成為《聲夢》三料冠軍。（IG/@yiminghay）

早前Gigi與一眾前輩包括林子祥、葉蒨文、楊千嬅及李克勤等殿堂級歌手參與內地歌唱綜藝節目《聲生不息》，憑實力及可愛的性格迅速爆紅兼登上微博熱搜，更被網民及前輩睇好成為天后接班人。

Gigi的演出非常穩定。

炎明熹（Gigi）在節目《聲生不息》中的表演大獲好評！（微博@聲生不息）

另外，雖然Gigi在香港出生，但父母卻是內地人，因此自小就與父母及弟妹分隔兩地生活，由姑丈和姑媽照料長大，只有長假期才可以回內地探親，受疫情影響，更已經長達2年無法見面。早前藉著北上參加《聲生不息》，Gigi趁拍攝空檔回到家鄉汕尾一家團聚，媽媽及嫲嫲看到Gigi的《聲夢傳奇》獎座後喜極而泣。