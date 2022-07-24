香港金曲獎｜鄭欣宜苦捱14年終出頭　再奪女歌手金獎達成大滿貫

香港電台與無綫電視（TVB）首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》於今晚（24日）頒發樂壇第四張成績表，而呼聲最高的鄭欣宜（Joyce）就眾望所歸，再次奪得「香港金曲女歌手」大獎，成本年度女歌手大滿貫！

Joyce奪得「香港金曲女歌手」大獎。

鄭欣宜早前開了第二個紅館演唱會。（IG圖片）

身為「肥姐」沈殿霞和「秋哥」鄭少秋的女兒，Joyce在童年時就已經在「星二代」這個標籤下長大，過去一直因身形而被外界抨擊，即使在2003年擔任過纖體公司代言人，就算激減48公斤仍繼續被網民攻擊。

Joyce小時候會跟隨肥姐一起亮相，感情十分要好。(視覺中國)

而在2005年的《兒歌金曲頒獎典禮》中，她扮演公主向吳卓羲獻吻一幕，不但被網民戲稱為「死亡之吻」，甚至令廣管局收到81宗投訴，指該場面令人不安、兒童不宜，可說是未出道已經迎來人生低谷。

欣宜獻吻一幕被稱為「死亡之吻」，多年後她在頒獎禮上直言非常介意。（YouTube截圖）

今年以歌手身份出道10年的Joyce於年初奪得「叱咤樂壇女歌手」金獎時，表示為了令觀眾覺得她不只是一位藝人，而是一位歌手，她非常努力，不放棄每一個唱歌的機會，就算要在《Sunday扮嘢王》扮魔人布歐亦不介意。其實Joyce的歌手之路，一點都不容易，由2010年簽約星煥正式成為歌手，到今年才能在樂壇大放異彩。

2014年欣宜為節目《Sunday扮嘢王》扮演過魔人布歐

在2008年「肥姐」病逝後，Joyce先以演員身份出道，並為出道劇集《畢打自己人》唱片尾曲《無人完美》。三年後Joyce加入星煥國際，推出單曲《有故事的人》，正式加入樂壇，同年贏得各大頒獎禮新人獎，包括商台「叱咤樂壇生力軍」銅獎，有個好開始。在星煥時期，Joyce曾經為《愛·回家》第一輯唱主題曲《擁抱愛》，也是她其中一首代表作。

在2014年，Joyce轉投新公司星娛樂，迎來其中一個事業高潮。由於極速瘦身，令她的身體響起警號，而且即使減肥成功，針對身材、樣貌的批評依舊存在，Joyce在該年以一曲《你瘦夠了嗎？》宣示自己不再盲目瘦身，引來一眾女性極大迴響。

《女神》讓Joyce橫掃當年的歌曲獎。（網上圖片）

而2016年鼓勵聽眾接受自己的《女神》，令Joyce橫掃當年的歌曲獎，甚至在該年度的叱咤頒獎禮一口氣贏得「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」。來到今年，Joyce再次向外界證明自己實力，正式擺脫「星二代」標籤。