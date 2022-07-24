陳葦璇與閨蜜蘇晧兒出道7年　拍片打爆As One韓國訓練「是非」

剛加盟環球唱片兼推出第一首派台作《一個傻瓜一個啞》的陳葦璇（Kira），找來閨蜜蘇晧兒（Chloe），拍片講述出道7年大爆當年As One在韓國訓練的「是」與「非」，二人更笑言自己長期被打壓！

陳葦璇與閨蜜蘇晧兒拍片打爆出道7年的「是非」。

Kira搬屋後Chloe是有鎖匙的常客，適逢7月是一個十分特別的日子，二人剛出道推出《Candy Ball》的時候都是7月，已經是7年前的事了。Chloe表示出道這麼久，近兩年才開始懂事，以前很多事情都很害怕和不夠膽去嘗試，Kira補充說：「一開始嘅時候唔夠膽有自己諗法」，兩人更開玩笑表示「我哋長期被打壓」。

兩人感情非常好。

被問到出道7年有沒有曾經想過放棄，Kira道：「我唔覺得自己出道咗7年咁耐，我個人好多盤算，究竟自己係呢條路行唔行到落去。老實講我真係有諗過放棄，我每做一個決定，都攞我自己成個事業去搏。」而Chloe透露曾經有想過轉行，更考過化妝師證書，Kira也考過健身教練牌。當年As One解散之後，Chloe坦言好少job，浮浮沉沉經歷了很多，又沒有大收入。

二人曾是組合As One的成員。

二人曾是組合As One的成員，當年在韓國受訓有不少趣事發生，Kira表示：「一齊受訓改變咗我好多生活習慣，Chloe要帶眼罩瞓覺、又要攬住公仔，而且瞓覺時唔可以掂到其他人。開頭我哋兩個瞓同一張床，一日之後搞唔掂，最後我被逼瞓沙發。」回想在韓國的生活，二人表示早上八時去練歌，其後在車上吃午餐，緊接上唱歌堂和影相堂，晚餐過後練《Candy Ball》。不論排練了《Candy Ball》多少日，社長話達標才可以在韓國上節目，這些事情都令她們很難忘。