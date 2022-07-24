香港金曲獎即時更新｜鄭欣宜張敬軒奪金曲男女歌手大獎

22:59 李幸倪feat.張學友的《日出時讓街燈安睡》奪得「香港金曲全球華人至尊金曲獎」

22:53 張敬軒獲頒「香港金曲男歌手」大獎

22:52 鄭欣宜奪得「香港金曲女歌手」大獎

22:36 菊梓喬奪「香港金曲最佳中文唱片獎（女歌手）」，而缺席頒獎典禮的張敬軒及組合MIRROR就分別奪得「香港金曲最佳中文唱片獎（男歌手）」及「香港金曲最佳中文唱片獎（組合）」。

22:31 馮允謙奪得「香港金曲CASH創作歌手獎」金獎，林奕匡與葉巧琳分別多銀獎和銅獎。

22:17 炎明熹奪「香港金曲女新人獎」金獎，姚焯菲獲頒銀獎，而張蔓姿奪銅獎。

22:12 曾比特獲頒「香港金曲男新人獎」金獎，MC張天賦及ANSONBEAN分別奪得銀獎和銅獎。

22:05 葉巧琳奪得「年度最佳進步獎」金獎，而洪嘉豪及施匡翹就分別奪得銀獎和銅獎。

21:35 「香港金曲榮譽大獎」得主鮑比達將多首金曲重新編曲，並由泳兒、林奕匡演繹。

21:24 身在內地的曾比特雖然未能出席頒獎禮，但仍有獻唱《1984》及《我不如》，並感激伯樂Eric Kwok。

21:21 泳兒奪得「香港金曲金曲獎」。

21:12 Supper Moment獲頒「樂隊大獎」。

21:00 炎明熹穿上透視裝，獻唱一連串經典歌，包括：《但願人長久》、《愛情陷阱》。

20:50 大會頒發十首金曲獎

鄭欣宜《先哭為敬》

炎明熹《真話的清高》

曾比特《我不如》

呂爵安《E先生連環不幸事件》

張敬軒《俏郎君》

泳兒《荊棘海》

MC張天賦《記憶棉》

AGA 江海迦《CityPop》

衛蘭《It's OK To Be Sad》

姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》

20:39 劉德華相隔多年驚喜現身獻唱《如果有一天》，並主持揭幕儀式。

20:35 炎明熹與姚焯菲23位新晉歌手獻唱連串歌曲。

由香港電台與無綫電視（TVB）合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》現正舉行，《香港01》為大家即時更新賽果及現場情況。