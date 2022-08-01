「01心意」慈善Music Live 精彩演出片段

集合群星愛心，「01心意」慈善Music Live網上直播音樂會於7月15日（星期五）晚上9時至10時30分順利舉行。演出單位包括香港人氣樂隊RubberBand，連同新晉人氣組合及創作歌手包括P1X3L、ONE PROMISE、余宗遙（DEZ）、雲浩影（Cloud）及張蔓莎（Sabrina），更有七師傅擔任特別嘉賓，一齊身體力行籌款做善事。

P1X3L與七師傅再度聚首一堂，由七師傅分享做善事的心得，並由吳啟洋（Phoebus）唱出其最新歌曲《漸漸地》。

ONE PROMISE勉勵大家於疫情期間，仍然要保持正能量，唱出歌曲《I’ll Be Fine》和《當這地球沒有鐘》，用音樂為大家打氣。

張蔓莎（Sabrina）自言十分喜歡小動物，無論是貓狗都同樣喜歡，希望大家一同以善心支持流浪動物，並即席演繹歌曲《剎那的》和《到時見》。

雲浩影（Cloud ）帶給觀眾新歌《願望之翼》，有飛得更遠更高的寄意。

余宗遙（DEZ）自彈自唱演繹歌曲《綠洲》，寄意年輕人勇敢追夢踏出自己的舒適圈。

由RubberBand壓軸登場，分別唱出《醒未》、《逆流之歌》、《好好地過》、《發現號》和《未來見》，用歌曲宣揚正面訊息。



受惠機構

是次音樂會籌款援助弱勢社群及流浪動物，給予醫療和生活上的援助，在困境中帶來曙光。音樂會所得的門票收益在扣除成本後，將全數撥捐兩間註冊慈善機構 — 「香港01眾樂基金」及「大樹下善待動物庇護站」。以音樂力量籌款捐助流浪毛孩及社會弱勢。

如大家想出一分力支持，可以到「01心意」踴躍捐款，請按此。



慈善夥伴

特別鳴謝慈善夥伴Deliveroo戶戶送及WeChat Pay HK支持，一同以音樂宣揚愛心。

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