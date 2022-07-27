我是現場｜陳柏宇再與新人合作　下月孖王嘉儀開騷大讚對方有個性

陳柏宇（Jason）去年底舉行兩場《 Fight For_____ Live in Hong Kong Coliseum》紅館演唱會廣受外界好評，事隔超過半年，不少粉絲都相當渴望能夠再現場聽到Jason唱歌。他今日（27日）正式宣布好消息，將於下月27日聯同王嘉儀（Sophy）一同開show，並開心表示：「我一直都好喜歡同新嘅音樂人合作！」



陳柏宇和王嘉儀將於下月27日舉行《我是現場》音樂會。

Jason笑言和Sophy從未試過有合作的機會，只是偶爾在音樂活動上遇見，只能靠聽歌來了解對方：「當知道今次同Sophy合作，即刻上網聽同睇佢出過嘅歌曲，覺得佢係一個對自己音樂好有Style嘅女孩子。」至於Sophy，最記得Jason的就是他那好好先生的個性，她回憶道：「過去都會喺一啲樂壇頒獎禮上見到Jason，好記得有一年佢拎『我最喜愛的男歌手』一獎，致謝辭係叫大家投其他歌手，等大家都可以攞獎，我就覺得呢個人好warm，呢個moment好難忘。」

陳柏宇非常積極提攜後輩，早前推出的新歌《墜落》與新晉rapper Novel Fergus合作。（Instagram：＠ckw720）

Jason與Sophy的音樂風格各走兩極，但他們都異口同聲表示，今次合作演出能為自己帶來新鮮感，以Jason為例，早前他都與不少新的音樂人合作，例如Novel Fergus、Kiri T和Serrini等等：「其實我一直都好喜歡同新嘅音樂人合作，而每次合作都會有新嘅體驗，相信今次都唔例外。」Sophy亦表示非常崇拜Jason：「Jason講嘢都用丹田，好勁！可想而知佢唱歌功力相當深厚，加上佢唱歌有講故事嘅感覺，相信到時我都會沉醉其中。」

王嘉儀表示好欣賞Jason。（Instagram：＠sophysophyw）

《FWD 富衛保險呈獻“我是現場” 音樂會005 陳柏宇 & 王嘉儀》將於8月27日於九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall舉行，門票定價為780、580和380元，並將於明天（28日）於FWD MAX優先發售，以及於下月3日於快達票正式公開發售。