Beyoncé相隔六年帶新專輯回歸樂壇　近乎全裸宣傳照展現女王氣場

天后Beyoncé相隔六年終於帶着全新專輯《RENAISSANCE》華麗回歸樂壇，當中收錄了16首完整歌曲，更邀請到老公Jay-Z、Pharrell Williams、Drake等音樂人合作，以電子舞曲結合R&B作為復興，亦是專輯名字的意思。

Beyoncé相隔六年帶着全新專輯《RENAISSANCE》回歸樂壇。（Beyoncé網站）

宣傳照非常性感。（Beyoncé網站）

《RENAISSANCE》的整體上以舞曲融入Urban Contemporary，當中亦加入了不少意想不到的聲效，在完美音準之間呈現了自由及真實的味道，這個火花為樂迷帶來了新鮮感。在新專輯推出的同時，Beyoncé亦寫下了自己這段時間以來的心底話，透露這張專輯在疫情期間給了自己創作的出口，在無法自由出外的時間中，讓音樂帶領自己逃離現實並進入一場場的冒險，並希望為樂迷創造一個自由及盡情釋放的空降。

Beyoncé近乎全裸上陣。（Beyoncé網站）

性感有時尚的造型只有Beyoncé能駕馭。（Beyoncé網站）

除了音樂之外，今次Beyoncé為新專輯拍攝了一輯美得像寫真兼極具時尚感的照片，據知Beyoncé希望呈現不一樣的自己而穿上Gucci、Alaïa、Schiaparelli、Mugler等高級訂製服。其中有數個造型更近乎全裸上陣，性感得來展現出Beyoncé的女王氣場。

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