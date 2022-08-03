Merry Lamb Lamb出道6年推出首張專輯：最享受尋找聲音的過程

以電子音樂為創作基調的Merry Lamb Lamb剛於6月推出了首張個人專輯《GENESIS》，獲評為褪去少女味、以Techno展現更成熟的電⼦曲風，並將於8月6日在西九文化區舉行音樂會，希望能透過電子音樂與抽象劇場，為樂迷帶來不一樣的視覺音樂體驗。

Merry指即將舉⾏的⾳樂會，會以⾳樂、視覺和 fashion為中⼼，重點在『視』與『聽』的緊密結合和互動。

Merry⾃2016年開始發表作品，視⾳樂為抒發情緒、剖析思想的創意⼯具。由⽇本電⾳女團 Perfume 以⾄英國樂隊 Belle ＆ Sebastian，不同⾳樂類型展現出各式情感表達，促成她成長時期的⾳樂養份。⽽她的創作靈感卻是來⾃⽣活⽇常的四⽅⼋⾯。Merry 表示：「《GENESIS》中⽂稱作「始」，即新的開始，整張專輯有⼀種旅程的感覺。⽽即將舉⾏的⾳樂會，會以⾳樂、視覺和 fashion為中⼼，重點在『視』與『聽』的緊密結合和互動。⾳樂會與專輯⼀樣，也會是⼀場旅程般的體驗，然⽽有了 STAYHOMEKIDS.TV 的創作影像，整個體驗將會非常不同。」

Merry將於8月6日在西九文化區舉行音樂會。

提到為何想到用Genesis創世記作為專輯的脈落或引子，Merry透露因為是基督徒的關係及首張專輯發行的緣故：「我很希望可以讓大家知道我透過信仰獲取了第二生命故事。就像耶穌接受了我軟弱和不開心的過去，讓我重新感受到愛。所以才把專輯命名為Genesis，是開始又是結束的意思。（想透過專輯帶出什麼訊息？）希望可以透過這次旅程來讓大家知道，縱使你覺得過去的自己有多糟糕和不好，神也能接受你一切。是從自我否定到自我接受的一個過程。面對真實的自己是需要鼓起很大勇氣的。」

Merry推出首張個人專輯《GENESIS》。

出道至今第六個年頭，至今推出首張個人專輯，Merry對於音樂路向和創作的態度都有所轉變：「從前我會很希望透過自己所寫的歌曲來表達自己。但最近的我卻對寫歌有不一定的看法，感覺上寫歌來表達自己是不夠的。有段時間會覺得為自己寫歌是一件很自私的事情，好像在炫耀自己的感覺。我很希望未來可以透過自己創作的中增添有關我和信仰所經歷的關係，讓作品可以賦予更多層次。」

Merry 與創作伙伴、本地抽象派視覺團隊 STAYHOMEKIDS.TV 的主腦阿⿓。

在創作《GENESIS》這張專輯的過程中，Merry最享受尋找聲音：「這次的專輯創作，我在手機錄取了在街上偷聽別人說話的聲音，錄取了在地鐵卡車在流動的聲音。在金鐘站等車人逼人的聲音。我很享受創作置身於其中的感覺，有點像寫日記，回到家用Ableton把所以的錄音重聽一次，便發現原來天父的聲音經常也在我身邊流動著。這是我在這次專輯裡感受最深的經過。」

Merry透露製作專輯時，最享受尋找聲音的過程。

⾳樂會前夕，Merry 與創作伙伴、本地抽象派視覺團隊 STAYHOMEKIDS.TV 的主腦⿓⼀直進⾏著籌備⼯作。⼆⼈與不少創作⼈⼀樣，⼀直使⽤ Apple ⽣態系統中的各種裝置及 apps 以進⾏創作及表演—其效能和穩定性均獲得世界各地專業影⾳創作⼈的肯定。

Merry 亦會在 iPad mini 上使⽤ KORG 出品的《iKaossilator》app，利⽤當中不同的 plug in即席彈奏，碰撞出意想不到的聲⾳。Merry 非常欣賞其即時性：「iPad mini ⽅便輕巧的尺⼨，讓我可以在街上或坐⾞時即興記錄聲⾳，以及 jam 出⼀些⾳樂 demo。」

STAYHOMEKIDS.TV主腦阿龍。

Merry ⽇常習慣使⽤「錄⾳機」app，即時錄製港鐵⾞廂中間接駁位的⾦屬磨擦聲、朋友之間的尋常對話，以及⾃⼰⾃然⽽然地哼唱的旋律，然後 Airdrop 到 Mac 進⾏後期製作，出乎意料地變了歌曲的組成元件。於製作⾳樂及演出時，Merry ⽤上配備 M1 Pro晶⽚的 14 吋 MacBook Pro 作為中央⼤腦，操控DAW (digital audio workstation)，以匯合和處理不同來源的聲⾳檔案。M1 Pro 晶⽚為 MacBook帶來超卓效能，更為 Merry 的⾳樂製作及現場表演帶來穩定發揮表現。

科技發達的年代，做音樂亦較過去更容易掌握。

⾳樂會的影像部分則由 STAYHOMEKIDS.TV 包辦，主腦⿓表示：「我們⼀直主理著 Merry 的視覺影像，今次⾳樂會特別將電⼦⾳樂與抽象劇場結合，強調兩者之間的共時和互動性。⼤家⼀直以來主要在串流⾳樂平台聆聽她的⾳樂，這次的感覺將會⼤⼤不同，希望為 Merry 的⾳樂帶來全新的視聽經驗。」

為製作穩定⽽共時、無疾礙的⾼清影像，⿓使⽤了 iPad Pro with M1，連接 Teenage Engineering 的 OP-Z 多媒體合成器。

為製作穩定⽽共時、無疾礙的⾼清影像，⿓使⽤了 iPad Pro with M1，連接 Teenage Engineering 的 OP-Z 多媒體合成器，並配合iOS-only 的 app《OP-Z》，即時呈現和控制與聲⾳互動的視覺。作為短⽚及錄像導演的他，亦甚為欣賞 iPad Pro M1 上的LiDAR 感測器：「我⽤ LiDAR 捕捉了市⾯的⽣活⽇常風景，輕易地拍出多段 3D 影像數據，更可轉換成不同數據的檔案和影⽚，到時將會置入到《GENESIS》⾳樂會。」LiDAR 透過測量光線從物件反射折回所需的時間，繪製所處空間的深度測繪圖，更可製造出理想的 AR 體驗。⿓配合《Polycam》、《3D Scan ™》等 app 使⽤，製作出引⼈入勝的⾳樂會錄像。