Whats Good Music｜JBS稱開到騷已經好幸運　見到熱情樂迷超感動

香港首個Hip Hop音樂頒獎典禮《Whats Good Music Awards 2022》今晚（8日）假香港會議展覽中心Hall5BC舉行，經過公開投票及大會主席評審團評分，辦法多個獎項，並邀得近50個單位破天荒聯乘演出。

廿四味成員：（左起）陳子聰、Eddie、JBS、阿傑。（葉志明攝）

廿四味（24Herbs）憑歌曲《M.L.Y》奪得最佳歌曲（陷阱音樂）銅獎，對此成員JBS、阿傑、Eddie及陳子聰接受《香港01》時表示好驚訝，想不到香港觀眾都有聽廿四味，JBS笑言：「我哋會繼續努力，講咗話做第三隻碟講咗5年，我哋會繼續第6第7年。」

提到舉行第一屆頒獎典禮的感覺，主辦之一的JBS直言：「香港今時今日，同埋上星期發生嘅事，已經贏咗。成班咁開心，見到觀眾我係touch（感動）嘅，因為佢哋真係聽呢啲歌！」更表示廿四味一直都好想推動Hip Hop，做了廿幾年音樂，終於能夠有一個屬於Hip Hop的頒獎典禮。

至於問到廿四味推出專輯的計劃，四人透露9月為何超儀Josie & The Uni Boys的演唱會演出後便會積極閉關做音樂，更指陳子聰已經有很多新歌方面的新想法。