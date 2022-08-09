Tyson Yoshi演唱會 | Tyson憶述亡故粉絲哽咽落淚　女友摸頭放閃

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一連四場九展演唱會《MY NEW WORLD ORDER》來到尾場，Tyson Yoshi特別感觸。唱到《If I Die》時，他憶述曾有位12歲小妹妹生命即將走到盡頭，醫生指只餘下數星期壽命，最後願望是親眼見到Tyson，Tyson每場都有提及此事，但今晚再提起時仍然感觸落淚：「我只係做音樂，冇諗過自己成為人哋臨走前想見嘅人。」其時Tyson的豪宅被起底、女友Christy受到攻擊，Tyson指：「兩件事好撞......一個12歲妹妹咁想生存，但啲網民就喺度X你老X......」演唱途中Tyson更是一度哽咽，又笑言：「本身諗呢條橋係想整喊你哋，點知整喊自己。」



Tyson Yoshi尾場提到12歲小妹妹時依然感觸落淚。（陳順禎 攝）

此外，演唱會嘉賓Gareth.T（湯令山）確診新冠肺炎無法出席，演唱會經歷過一波三折的Tyson表示剛獲悉壞消息時雖然「灰X」，但已「Calm到仆X」，因為「已經俾TIAB（另一位確診肺炎表演嘉賓）Train到好Calm」。

Tyson Yoshi話日前得悉Gareth.T無法出席尾場時心情「已經Calm到仆X」。（陳順禎 攝）

說起香港樂壇，出身於地下音樂圈（Underground）的Tyson形容地下音樂圈就似「現實版連登」，他笑言：「唔慌好」，但他認為實際上香港是「乜X音樂都有，乜X嘢類型嘅都有，係好X勁」，而最大問題是地下音樂人不敢浮面宣傳自己的音樂，而其他樂迷亦沒有渠道認識他們，Tyson借此介紹自己的地下音樂圈好友Akiko，與他合唱《Let Go》，Akiko離開前與Tyson在台上相擁。

Tyson Yoshi與Akiko在台上擁抱。（陳順禎 攝）

來到尾場，Tyson心情格外激動，輪到MADBOII（麥嘉駿）上場後，Tyson放話道：「佢係我好Take care嘅一個人，雖然冇軒公咁大力啦，但佢有咩事我盲撐都撐㗎啦！」足見兄弟情深。

Tyson Yoshi話會盲撐MADBOII。（陳順禎 攝）

最後Tyson邀請所有重要工作人員上台合照，場內觀眾高呼要女友Christy上台，Tyson無動於衷，惟唱到最後一首歌《Christy》，Tyson走到台前讓Christy摸頭，公開放閃引起全場興奮尖叫。

尾場女友Christy對Tyson Yoshi進行「摸頭殺」。（陳順禎 攝）

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