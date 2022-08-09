奇洛李維斯相隔20年重組樂隊Dogstar　創作新歌強勢回歸樂壇

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）演繹過無數經典角色，當中以John Wick最為人熟悉。奇洛是知名影星人人皆知，不過他另一身份是音樂人就未必個個知，他曾與兩位好友組成樂隊Dogstar，除了開巡迴更曾為David Bowie演唱會擔任暖場嘉賓。相隔20年，奇洛李維斯終宣布開始創作新歌，以bass手身份回歸樂壇。

奇洛李維斯終宣布重組樂隊Dogstar，強勢回歸樂壇。（IG/@dogstarband）

奇洛李維斯日以繼夜創作新歌。（IG/@dogstarband）

Dogstar於1個月前開設了Instagram帳戶並宣布回歸樂壇，日前更陸續上載了數張奇洛李維斯在Studio彈bass的照片，穿上T-Shirt牛仔褲的奇洛看起上來認真又陶醉。有大批粉絲及樂迷都紛紛在照片留言表示非常期待Dogstar的新作，亦有人指：「每個音符我都能感受到！」、「多謝你提醒我你們有多棒！」、「好期待新專輯！什麼時候會再舉行巡迴？」

奇洛李維斯於90年代喜劇電影《Bill & Ted's Bogus Journey》及《Parenthood》開始冒起，但他打算轉戲路不再拍青春片，而且開始彈低音結他，並組織樂隊Dogstar。Dogstar的源起來自一次超級市場的偶遇，奇洛李維斯與鼓手Robert Mailhouse組成雛形，再到結他手Gregg Miller加入，樂隊正式齊腳。據奇洛李維斯在Jimmy Fallon訪談節目中憶述，一切發展非常自然：「我們先在車庫中夾Band，然想開始寫歌，寫完歌打算演出，接着開始巡演，隨後錄專輯。」

奇洛李維斯多年前在Jimmy Fallon訪談節目中談及樂隊Dogstar。（Getty Images）

Dogstar發行過3張唱片，又曾在美國、日本等地巡演，並擔任David Bowie及Bon Jovi的暖場嘉賓，夾Band一事順風順水。不過，到1994年奇洛李維斯接拍《生死時速》再到1999年接拍《廿二世紀殺人網絡》踏上演藝事業高峰，他便毅然選擇專心向演員之路發展，樂隊在2000年發行《Happy Ending》專輯劃上完美句號，在2002年正式解散。